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Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/leopard-1847088872.html
Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ
Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ
Испания, которая одной из первых обещала Киеву танки, может отремонтировать и модернизировать свои Leopard за один месяц, но откладывает этот вопрос, пишет... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:00
2023-01-24T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
маргарита роблес
педро санчес
украина
испания
россия
el mundo
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МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Испания, которая одной из первых обещала Киеву танки, может отремонтировать и модернизировать свои Leopard за один месяц, но откладывает этот вопрос, пишет газета El Mundo со ссылкой на свои источники. При этом газета отмечает, что в Евросоюзе усиливается давление на страны, которые выразили сомнения по поводу предложения Польши отправить Украине Leopard. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа глава испанского МО Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии". В январе премьер королевства Педро Санчес заявил, что с начала кризиса на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html
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в мире, маргарита роблес, педро санчес, украина, испания, россия, el mundo, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Маргарита Роблес, Педро Санчес, Украина, Испания, Россия, El Mundo, НАТО, Сергей Лавров
15:00 24.01.2023
 
Испания откладывает ремонт обещанных Киеву танков Leopard, пишут СМИ

El Mundo: Испания, первой обещавшая Киеву Leopard, откладывает их ремонт и модернизацию

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
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МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Испания, которая одной из первых обещала Киеву танки, может отремонтировать и модернизировать свои Leopard за один месяц, но откладывает этот вопрос, пишет газета El Mundo со ссылкой на свои источники.
При этом газета отмечает, что в Евросоюзе усиливается давление на страны, которые выразили сомнения по поводу предложения Польши отправить Украине Leopard.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 06:56
В США рассказали, что нужно отправить Зеленскому вместо танков
Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.
В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа глава испанского МО Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".
В январе премьер королевства Педро Санчес заявил, что с начала кризиса на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:47Специальная военная операция на Украине
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМаргарита РоблесПедро СанчесУкраинаИспанияРоссияEl MundoНАТОСергей Лавров
 
 
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