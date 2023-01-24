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Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции - РИА Новости, 24.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230124/legoyda-1846992711.html
Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции
Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции - РИА Новости, 24.01.2023
Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил РИА Новости, что экзамены в МГИМО... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:10
2023-01-24T10:10
религия
владимир легойда
мгимо
русская православная церковь
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
украина
санкции
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил РИА Новости, что экзамены в МГИМО волнуют его больше, чем "какие-то странные" украинские санкции. Накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), Легойды и других. В список попали патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846116857.html
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владимир легойда, мгимо, русская православная церковь, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Религия, Владимир Легойда, МГИМО, Русская православная церковь, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
10:10 24.01.2023
 
Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции

Легойда заявил, что прием экзаменов в МГИМО волнует его больше странных украинских санкций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил РИА Новости, что экзамены в МГИМО волнуют его больше, чем "какие-то странные" украинские санкции.
"Я сейчас еду в свою alma mater, МГИМО, экзамены принимать. Это меня волнует гораздо больше, чем какие-то странные санкции", - сказал он агентству.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 21:28Религия
На Украине хотят запретить религиозные организации "стран-агрессоров"
Накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), Легойды и других.
В список попали патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других.
Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет.
Рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Религия
"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос
 
РелигияВладимир ЛегойдаМГИМОРусская православная церковьСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссияУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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