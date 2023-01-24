https://ria.ru/20230124/legoyda-1846992711.html

Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции

Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции - РИА Новости, 24.01.2023

Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил РИА Новости, что экзамены в МГИМО... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:10

2023-01-24T10:10

2023-01-24T10:10

религия

владимир легойда

мгимо

русская православная церковь

совет национальной безопасности и обороны украины

россия

украина

санкции

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил РИА Новости, что экзамены в МГИМО волнуют его больше, чем "какие-то странные" украинские санкции. Накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя Русской православной церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), Легойды и других. В список попали патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846116857.html

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир легойда, мгимо, русская православная церковь, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии