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СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230124/kirill-1846958776.html
СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла
СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.01.2023
СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T02:17
2023-01-24T02:17
религия
в мире
украина
африка
женева (город)
московский патриархат
русская православная церковь
всемирный совет церквей
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что в список попали представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей и международных организаций в Женеве, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Михаил Гундяев, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Действие санкционных ограничений указывается от пяти до 30 лет.
https://ria.ru/20230122/rpts-1846573235.html
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в мире, украина, африка, женева (город), московский патриархат, русская православная церковь, всемирный совет церквей, сергей ряховский, владимир легойда, вахтанг кипшидзе
Религия, В мире, Украина, Африка, Женева (город), Московский Патриархат, Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Сергей Ряховский, Владимир Легойда, Вахтанг Кипшидзе
02:17 24.01.2023
 
СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла

"Страна.ua": СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что в список попали представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей и международных организаций в Женеве, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Михаил Гундяев, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
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Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других.
Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Действие санкционных ограничений указывается от пяти до 30 лет.
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РелигияВ миреУкраинаАфрикаЖенева (город)Московский ПатриархатРусская православная церковьВсемирный совет церквейСергей РяховскийВладимир ЛегойдаВахтанг Кипшидзе
 
 
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