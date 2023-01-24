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СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла

СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла - РИА Новости, 24.01.2023

СНБО Украины ввел санкции против племянника патриарха Кирилла

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T02:17

2023-01-24T02:17

2023-01-24T02:17

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других, сообщает украинское издание "Страна.ua". Отмечается, что в список попали представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей и международных организаций в Женеве, племянник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протоиерей Михаил Гундяев, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Под санкции попали также начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ Сергей Ряховский, патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, Киев ввел санкции в отношении митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и других. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают в том числе блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Действие санкционных ограничений указывается от пяти до 30 лет.

https://ria.ru/20230122/rpts-1846573235.html

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украина

африка

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в мире, украина, африка, женева (город), московский патриархат, русская православная церковь, всемирный совет церквей, сергей ряховский, владимир легойда, вахтанг кипшидзе