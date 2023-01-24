14:33 24.01.2023 (обновлено: 14:47 24.01.2023)
МИД России пообещал ответ на понижение Латвией уровня дипотношений
МИД России назвал аргументы Латвии в пользу понижения уровня дипотношений надуманными
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией вызревало и раньше, приведенные латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными, Москва будет жестко реагировать на любые враждебные действия, говорится в сообщении МИД РФ.
"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом - в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Поэтому такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят", - отметили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Россия будет "жестко реагировать на любые такие враждебные действия".