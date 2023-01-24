https://ria.ru/20230124/latviya-1847075450.html

МИД России пообещал ответ на понижение Латвией уровня дипотношений

МИД России пообещал ответ на понижение Латвией уровня дипотношений - РИА Новости, 24.01.2023

МИД России пообещал ответ на понижение Латвией уровня дипотношений

Решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией вызревало и раньше, приведенные латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:33

2023-01-24T14:33

2023-01-24T14:47

россия

латвия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией вызревало и раньше, приведенные латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными, Москва будет жестко реагировать на любые враждебные действия, говорится в сообщении МИД РФ."Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом - в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства."Поэтому такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят", - отметили в МИД России.В ведомстве подчеркнули, что Россия будет "жестко реагировать на любые такие враждебные действия".

https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии