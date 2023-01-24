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Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента - РИА Новости, 24.01.2023
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Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:17
2023-01-24T22:17
политика
в мире
владимир зеленский
валентин резниченко
днепропетровская область
киевская область
киев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его сайте."Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.Кулеба ранее занимал пост главы Киевской областной администрации, однако был уволен вместе с рядом других губернаторов. Помимо Кулебы были уволены глава Днепропетровской области - Валентин Резниченко, Сумской - Дмитрий Живицкий, а также назначенные Киевом губернаторы подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старуха и Ярослав Янушевич.
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политика, в мире, владимир зеленский, валентин резниченко, днепропетровская область, киевская область, киев
Политика, В мире, Владимир Зеленский, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Киевская область, Киев
22:17 24.01.2023
 
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента

Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Кулебу замглавы офиса президента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его сайте.
"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.
Кулеба ранее занимал пост главы Киевской областной администрации, однако был уволен вместе с рядом других губернаторов. Помимо Кулебы были уволены глава Днепропетровской области - Валентин Резниченко, Сумской - Дмитрий Живицкий, а также назначенные Киевом губернаторы подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старуха и Ярослав Янушевич.
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