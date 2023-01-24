https://ria.ru/20230124/kuleba-1847209016.html

Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента

Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента - РИА Новости, 24.01.2023

Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента

Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:17

2023-01-24T22:17

2023-01-24T22:17

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его сайте."Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.Кулеба ранее занимал пост главы Киевской областной администрации, однако был уволен вместе с рядом других губернаторов. Помимо Кулебы были уволены глава Днепропетровской области - Валентин Резниченко, Сумской - Дмитрий Живицкий, а также назначенные Киевом губернаторы подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старуха и Ярослав Янушевич.

https://ria.ru/20230124/kadry-1847072442.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, в мире, владимир зеленский, валентин резниченко, днепропетровская область, киевская область, киев