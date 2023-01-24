https://ria.ru/20230124/kuleba-1847209016.html
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:17
2023-01-24T22:17
2023-01-24T22:17
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Алексея Кулебу заместителем главы своего офиса, следует из указа Зеленского, опубликованного на его сайте."Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.Кулеба ранее занимал пост главы Киевской областной администрации, однако был уволен вместе с рядом других губернаторов. Помимо Кулебы были уволены глава Днепропетровской области - Валентин Резниченко, Сумской - Дмитрий Живицкий, а также назначенные Киевом губернаторы подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старуха и Ярослав Янушевич.
https://ria.ru/20230124/kadry-1847072442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский назначил бывшего главу Киевской области замглавы офиса президента
Зеленский назначил бывшего главу Киевской области Кулебу замглавы офиса президента