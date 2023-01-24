Рейтинг@Mail.ru
Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html
Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ
Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ
Украина недовольна неготовностью Соединенных Штатов поставлять ВСУ технику, которая позволить организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:03
2023-01-24T16:34
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727757_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5407239b96cc90ffd971ed6bdb71b08a.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина недовольна неготовностью Соединенных Штатов поставлять ВСУ технику, которая позволить организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет обозреватель Лаура Келли в статье для издания Hill."Президент Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма", — отметила она.По словам журналиста, США сопротивляются отправке оружия дальнего радиуса действия, и это вызывает недовольство Владимира Зеленского. Украинский лидер уверен, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике, которая позволила бы им совершить масштабное наступление на Крымский полуостров, полагает Келли.Нерешительность Белого дома обусловлена страхом перед эскалацией конфликта с Россией, а также сомнениями в военных возможностях Украины, пояснила автор статьи."Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем", — подытожила она.На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Белом доме, как отметило издание, до последнего времени отказывались предоставлять Украине вооружения для ударов по целям на полуострове, но сейчас эта линия начинает смягчаться.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html
https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727757_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_344a7d247bc553ec5d5118621c22dd80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, джо байден, сша
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, США
16:03 24.01.2023 (обновлено: 16:34 24.01.2023)
 
Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ

Hill: Зеленский недоволен неготовностью США передать ВСУ оружие для наступления на Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина недовольна неготовностью Соединенных Штатов поставлять ВСУ технику, которая позволить организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет обозреватель Лаура Келли в статье для издания Hill.
"Президент Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма", — отметила она.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 14:14Специальная военная операция на Украине
В США резко высказались об Украине и Крыме
По словам журналиста, США сопротивляются отправке оружия дальнего радиуса действия, и это вызывает недовольство Владимира Зеленского. Украинский лидер уверен, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике, которая позволила бы им совершить масштабное наступление на Крымский полуостров, полагает Келли.
Нерешительность Белого дома обусловлена страхом перед эскалацией конфликта с Россией, а также сомнениями в военных возможностях Украины, пояснила автор статьи.
"Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем", — подытожила она.
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 06:12
Маск оценил планы США поддержать Украину в захвате Крыма
На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Белом доме, как отметило издание, до последнего времени отказывались предоставлять Украине вооружения для ударов по целям на полуострове, но сейчас эта линия начинает смягчаться.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 17:59Специальная военная операция на Украине
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала