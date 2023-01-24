https://ria.ru/20230124/krym-1847117481.html

Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ

Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Решение США по Крыму разозлило Зеленского, пишут СМИ

Украина недовольна неготовностью Соединенных Штатов поставлять ВСУ технику, которая позволить организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:03

2023-01-24T16:03

2023-01-24T16:34

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

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киев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украина недовольна неготовностью Соединенных Штатов поставлять ВСУ технику, которая позволить организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет обозреватель Лаура Келли в статье для издания Hill."Президент Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма", — отметила она.По словам журналиста, США сопротивляются отправке оружия дальнего радиуса действия, и это вызывает недовольство Владимира Зеленского. Украинский лидер уверен, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике, которая позволила бы им совершить масштабное наступление на Крымский полуостров, полагает Келли.Нерешительность Белого дома обусловлена страхом перед эскалацией конфликта с Россией, а также сомнениями в военных возможностях Украины, пояснила автор статьи."Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем", — подытожила она.На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму. В Белом доме, как отметило издание, до последнего времени отказывались предоставлять Украине вооружения для ударов по целям на полуострове, но сейчас эта линия начинает смягчаться.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230122/krym-1846590313.html

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html

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