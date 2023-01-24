14:06 24.01.2023 (обновлено: 14:26 24.01.2023)
СМИ назвали причину крушения вертолета с руководством МВД Украины
СМИ: причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота
© фото очевидцаНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
© фото очевидца
На месте падения вертолета в Броварах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах, по предварительным данным, стала ошибка пилота, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в МВД.
"Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Издание сообщило, что пилот разбившегося в Киевской области вертолета, на борту которого был глава МВД Украины Денис Монастырский, летел слишком низко, несмотря на туман.
"По данным наших собеседников, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости - в тот день был сильный туман - и слишком поздно заметил высотный дом. По словам одного из собеседников "Страны" в МВД, пилот выбрал такой маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси", - написало издание в своем телеграм-канале.
Источник издания сообщил, что в тот момент сработало радиоэлектронное подавление, оно влияло на навигацию, поэтому пилот решил полететь через Бровары. "Был туман и не было света - соответственно были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад", - приводится версия произошедшего.
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
В офисе Владимира Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.