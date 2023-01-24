https://ria.ru/20230124/integratsiya-1847100598.html

Госдума приняла проект об интеграции систем образования новых регионов

Госдума приняла проект об интеграции систем образования новых регионов - РИА Новости, 24.01.2023

Госдума приняла проект об интеграции систем образования новых регионов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, разработанный в целях интеграции систем образования и научной деятельности ДНР,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:25

2023-01-24T15:25

2023-01-24T15:30

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, разработанный в целях интеграции систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в систему Российской Федерации. Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 декабря 2022 года. "Проект федерального закона... разработан... в целях интеграции систем образования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в образовательное пространство Российской Федерации, а также системы научной деятельности указанных субъектов Российской Федерации в систему научной деятельности Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Согласно законопроекту, устанавливаются нормы, обеспечивающие, в том числе, соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, соответствие прав обучающихся, приведение деятельности образовательных организаций, научных организаций на новых территориях в соответствие с законодательством России. Также законопроектом устанавливаются особенности организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и приема на обучение, признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до дня их принятия в Российскую Федерацию. "Также законопроектом устанавливается, что организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, будут осуществлять образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, предоставляемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Указанный порядок также устанавливает основания и порядок внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности", - дополняется в пояснительной записке. Временная лицензия будет действовать до получения лицензии на осуществление образовательной деятельности с бессрочным сроком действия, но не позднее чем до 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20230124/putin-1847087761.html

https://ria.ru/20230111/obrazovanie-1844012912.html

https://ria.ru/20230119/shkoly-1845882158.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование