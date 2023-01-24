https://ria.ru/20230124/finlyandiya-1847032280.html

Глава Минобороны Финляндии не согласился с МИД о заявке в НАТО без Швеции

Глава Минобороны Финляндии не согласился с МИД о заявке в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023

Глава Минобороны Финляндии не согласился с МИД о заявке в НАТО без Швеции

Министр обороны Финляндии Микко Савола после заявления главы МИД страны о том, что процедура ратификации заявки страны в НАТО может пройти отдельно от Швеции,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:25

2023-01-24T12:25

2023-01-24T12:25

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Микко Савола после заявления главы МИД страны о том, что процедура ратификации заявки страны в НАТО может пройти отдельно от Швеции, отметил, что важно это сделать вместе со Стокгольмом. "Сейчас важно сохранять холодную голову. Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО закончить вместе", - написал Савола в Twitter. Ранее во вторник глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции. Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230119/nato-1845856459.html

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в мире, пекка хаависто, финляндия, турция, нато, twitter, швеция