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Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок - РИА Новости, 24.01.2023
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Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок
Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок - РИА Новости, 24.01.2023
Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок
Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:43
2023-01-24T13:43
в мире
сергей лавров
эсватини (свазиленд)
россия
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда представится такая возможность. "Жаль, что у вас так мало времени. Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть все, что вы сейчас не успели увидеть", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым. "Если это получится сделать, вы влюбитесь в королевство Эсватини и поймете, что у вас есть дом вдали от вашего дома в нашей стране", - добавила она. Лавров прибыл в Эсватини из ЮАР накануне вечером в рамках турне по странам Африки южнее Сахары. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
https://ria.ru/20230124/sammit-1846987779.html
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в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), россия
В мире, Сергей Лавров, Эсватини (Свазиленд), Россия
13:43 24.01.2023
 
Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок

Глава МИД Эсватини Дладла заявила, что у Лаврова есть дом вдали от дома в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла во время переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла во время переговоров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла во время переговоров
Читать ria.ru в
МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда представится такая возможность.
"Жаль, что у вас так мало времени. Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть все, что вы сейчас не успели увидеть", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым. "Если это получится сделать, вы влюбитесь в королевство Эсватини и поймете, что у вас есть дом вдали от вашего дома в нашей стране", - добавила она.
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:47
Эсватини планирует принять участие в саммите Россия-Африка
Лавров прибыл в Эсватини из ЮАР накануне вечером в рамках турне по странам Африки южнее Сахары.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 16:17
Лавров назвал антироссийский законопроект США по Африке провокацией
 
В миреСергей ЛавровЭсватини (Свазиленд)Россия
 
 
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