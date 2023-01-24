Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок
Глава МИД Эсватини Дладла заявила, что у Лаврова есть дом вдали от дома в России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла во время переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла во время переговоров
МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда представится такая возможность.
"Жаль, что у вас так мало времени. Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть все, что вы сейчас не успели увидеть", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым. "Если это получится сделать, вы влюбитесь в королевство Эсватини и поймете, что у вас есть дом вдали от вашего дома в нашей стране", - добавила она.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.