https://ria.ru/20230124/esvatini-1847061971.html

Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок

Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок - РИА Новости, 24.01.2023

Глава МИД Эсватини пригласила Лаврова приехать на более долгий срок

Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:43

2023-01-24T13:43

2023-01-24T13:43

в мире

сергей лавров

эсватини (свазиленд)

россия

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила главу МИД РФ Сергея Лаврова совершить более длительную поездку по королевству, когда представится такая возможность. "Жаль, что у вас так мало времени. Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть все, что вы сейчас не успели увидеть", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым. "Если это получится сделать, вы влюбитесь в королевство Эсватини и поймете, что у вас есть дом вдали от вашего дома в нашей стране", - добавила она. Лавров прибыл в Эсватини из ЮАР накануне вечером в рамках турне по странам Африки южнее Сахары. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.

https://ria.ru/20230124/sammit-1846987779.html

https://ria.ru/20230118/zakonoproekt-1845766030.html

эсватини (свазиленд)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), россия