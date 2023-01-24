В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией
Сенатор Карасин: Эстония фактически разорвала межгосударственные отношения с Россией
© Depositphotos.com / konstantin32Флаги России и Эстонии в Таллине
© Depositphotos.com / konstantin32
Флаги России и Эстонии в Таллине . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Эпидемия ненависти к России поражает всё новые столицы и страны. На сей раз поражена Эстония, фактически порвавшая межгосударственные отношения с нами и объявившая о морской блокаде России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Отвечая на риторический вопрос – "кто следующий?", политик отметил, что "спрашивать надо, конечно, у Вашингтона и Брюсселя". "А вот куда всё это приведёт, разбираться уже придётся всем вместе", - заключил Карасин.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.