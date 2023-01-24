Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847014002.html
В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией
В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 24.01.2023
В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией
Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:23
2023-01-24T11:23
политика
эстония
россия
григорий карасин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/53/1524375355_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_826b9395e1e6f9084bdb4f6112940483.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Отвечая на риторический вопрос – "кто следующий?", политик отметил, что "спрашивать надо, конечно, у Вашингтона и Брюсселя". "А вот куда всё это приведёт, разбираться уже придётся всем вместе", - заключил Карасин. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/53/1524375355_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fc2a8b39a6c99cabc372bae1f37fe097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, эстония, россия, григорий карасин, совет федерации рф
Политика, Эстония, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
11:23 24.01.2023
 
В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией

Сенатор Карасин: Эстония фактически разорвала межгосударственные отношения с Россией

© Depositphotos.com / konstantin32Флаги России и Эстонии в Таллине
Флаги России и Эстонии в Таллине - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Depositphotos.com / konstantin32
Флаги России и Эстонии в Таллине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Эпидемия ненависти к России поражает всё новые столицы и страны. На сей раз поражена Эстония, фактически порвавшая межгосударственные отношения с нами и объявившая о морской блокаде России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Отвечая на риторический вопрос – "кто следующий?", политик отметил, что "спрашивать надо, конечно, у Вашингтона и Брюсселя". "А вот куда всё это приведёт, разбираться уже придётся всем вместе", - заключил Карасин.
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:54
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным
 
ПолитикаЭстонияРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала