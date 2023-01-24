https://ria.ru/20230124/estoniya-1847014002.html

В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией

В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией - РИА Новости, 24.01.2023

В Совфеде отреагировали на понижение уровня дипотношений с Эстонией

Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:23

2023-01-24T11:23

2023-01-24T11:23

политика

эстония

россия

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Эстония, предприняв недружественные шаги в отношении России, фактически порвала двусторонние межгосударственные отношения, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Отвечая на риторический вопрос – "кто следующий?", политик отметил, что "спрашивать надо, конечно, у Вашингтона и Брюсселя". "А вот куда всё это приведёт, разбираться уже придётся всем вместе", - заключил Карасин. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, эстония, россия, григорий карасин, совет федерации рф