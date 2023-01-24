В Кузбассе стартовала эстафета огня Международных игр "Дети Азии"
В Кузбассе стартовала эстафета огня II зимних Международных игр "Дети Азии"
© Фото : Администрация Правительства КузбассаКузбасс встречает эстафету огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"
Кузбасс встречает эстафету огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"
КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. В Кузбассе стартовала эстафета огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", первым огонь примет Новокузнецк, сообщает пресс-служба правительства региона.
Со ссылкой на международный комитет "Дети Азии" передавалось, что 22 января эстафета огня Вторых Зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" стартовала в Якутске. Ранее огонь игр был зажжен в национальном парке "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии.
"Сегодня в регионе стартует эстафета огня Международных игр "Дети Азии". Первым городом Кузбасса, который встретит шествие символа игр, станет Новокузнецк. Торжественная церемония эстафеты огня начнется… на Площади Побед Кузнецкого металлургического комбината. Именно здесь металлургами КМК была сформирована первая хоккейная команда Новокузнецка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в команду факелоносцев Новокузнецка вошли 23 человека - спортсмены, ветераны спорта, волонтеры, представители знаковых предприятий города. Первым факелоносцем станет министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус.
"Старт эстафеты огня Игр "Дети Азии" в Кузбассе — это исторический момент, который связывает спортивные, олимпийские традиции и поколения, объединяет участников разных стран мира. Принимать Международные спортивные игры "Дети Азии" — большая честь и ответственность для нашего региона. Факелоносцами стали самые достойные люди, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Кузбассе", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
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Маршрут эстафеты пройдет через знаковые объекты города — Арену Кузнецких металлургов, Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецкий художественный музей, Бульвар героев, монумент "Тыл Фронта", памятник "Солдат", Кузбасский гуманитарно-педагогический институт и Памятник трудовому подвигу железнодорожников.
Завершит эстафету огня глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на площади железнодорожного вокзала города. После этого огонь в специальной лампадке будет передан Таштагольскому району, который встретит эстафету огня в Кузбассе. В Шерегеш огонь прибудет 2 февраля, в Междуреченск - 10 февраля, завершится эстафета 25 февраля в день открытия Игр в Кемерове.
Вторые Зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года, в них примут участие более тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Состязания пройдут по лыжным гонкам, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, хоккею, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и горнолыжному спорту. Также по инициативе Кузбасса в программу Игр впервые включены керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Впервые в истории Игр пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и компьютерному спорту.
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