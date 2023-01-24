https://ria.ru/20230124/dovlatova-1847024823.html

Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына

Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына - РИА Новости, 24.01.2023

Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына

Алла Довлатова возмутилась слухами о госпитализации 18-летнего сына Павла после травмы головы на горнолыжном курорте. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:10

2023-01-24T12:10

2023-01-24T12:10

шоубиз

алла довлатова

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алла Довлатова возмутилась слухами о госпитализации 18-летнего сына Павла после травмы головы на горнолыжном курорте. Также она пожаловалась на недобросовестную работу журналистов. Несколько дней назад актриса сообщила о поездке на курорт в Сочи. Она поделилась, что ее сын Павел ударился головой во время катания на лыжах. Однако он был в шлеме, поэтому не получил травм. Вероятно, ее пост в Сети послужил причиной слухов о госпитализации юноши. Ранее Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры с капельницей. Она призналась, что лечится от вируса.

https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла довлатова, знаменитости, шоу-бизнес