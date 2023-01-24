https://ria.ru/20230124/dovlatova-1847024823.html
Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына
Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына - РИА Новости, 24.01.2023
Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына
Алла Довлатова возмутилась слухами о госпитализации 18-летнего сына Павла после травмы головы на горнолыжном курорте. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:10
2023-01-24T12:10
2023-01-24T12:10
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алла Довлатова возмутилась слухами о госпитализации 18-летнего сына Павла после травмы головы на горнолыжном курорте. Также она пожаловалась на недобросовестную работу журналистов. Несколько дней назад актриса сообщила о поездке на курорт в Сочи. Она поделилась, что ее сын Павел ударился головой во время катания на лыжах. Однако он был в шлеме, поэтому не получил травм. Вероятно, ее пост в Сети послужил причиной слухов о госпитализации юноши. Ранее Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры с капельницей. Она призналась, что лечится от вируса.
https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла довлатова, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Алла Довлатова, Знаменитости, Шоу-бизнес
Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына
Алла Довлатова опровергла слухи о госпитализации сына после травмы головы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Алла Довлатова возмутилась слухами о госпитализации 18-летнего сына Павла после травмы головы на горнолыжном курорте.
"Я в шоке! Написали, якобы мой сын упал на склоне, получил серьезные травмы головы и находится в больнице. Да, он упал на склоне. Слава богу, мы катались в шлемах и никаких травм не получили. Не было никаких травм головы и не было никакой больницы", – высказалась ведущая в своей соцсети.
Также она пожаловалась на недобросовестную работу журналистов.
"Мне никто не позвонил, чтобы проверить эту информацию. Я сама работаю 32 года на радио. Если получаю информацию, я перепроверяю ее. Это законы журналистского жанра. Нельзя так работать!" – заключила знаменитость.
Несколько дней назад актриса сообщила о поездке на курорт в Сочи. Она поделилась, что ее сын Павел ударился головой во время катания на лыжах. Однако он был в шлеме, поэтому не получил травм. Вероятно, ее пост в Сети послужил причиной слухов о госпитализации юноши.
Ранее Довлатова пожаловалась
на здоровье и показала кадры с капельницей. Она призналась, что лечится от вируса.