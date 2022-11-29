https://ria.ru/20221129/dovlatova-1835105622.html

"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем

"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 29.11.2022

"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T19:02

2022-11-29T19:02

2022-11-29T19:02

шоубиз

алла довлатова

здоровье

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. На видео видно, что ведущая лежит под капельницей. Кроме того, она поделилась подробностями своего лечения. Пользователи Сети поддержали знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.Алла Довлатова – российская актриса, теле- и радиоведущая. Ранее Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком. Он сообщил, что потерял 20 килограммов за время болезни.

https://ria.ru/20221101/na-na-1828365344.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла довлатова, здоровье