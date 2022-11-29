Рейтинг@Mail.ru
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221129/dovlatova-1835105622.html
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 29.11.2022
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:02
2022-11-29T19:02
шоубиз
алла довлатова
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19618/59/196185926_0:99:1333:849_1920x0_80_0_0_eb46a748dbb903d3e784f58c3ea5ae4d.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. На видео видно, что ведущая лежит под капельницей. Кроме того, она поделилась подробностями своего лечения. Пользователи Сети поддержали знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.Алла Довлатова – российская актриса, теле- и радиоведущая. Ранее Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком. Он сообщил, что потерял 20 килограммов за время болезни.
https://ria.ru/20221101/na-na-1828365344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19618/59/196185926_0:0:1333:1001_1920x0_80_0_0_3a2df4b36d9d13dd7aef51e1dda5302c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла довлатова, здоровье
Шоубиз, Алла Довлатова, Здоровье
19:02 29.11.2022
 
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Довлатова пожаловалась на вирус и показала кадры с капельницей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВручение Международной премии в области красоты от журнала Marie Claire
Вручение Международной премии в области красоты от журнала Marie Claire - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети.
На видео видно, что ведущая лежит под капельницей.
Скриншот публикации Аллы Довлатовой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Довлатовой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Довлатовой в социальной сети
"Заболела. Лечусь уже пятый день. Не грипп, не ковид, но вирус очень противный", – призналась актриса.
Кроме того, она поделилась подробностями своего лечения.
"Пришла в поликлинику к врачу. Дома пью лекарства и какао. Лечусь всеми средствами, в том числе капельницами. Сегодня витамин С", – рассказала Довлатова.
Пользователи Сети поддержали знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.
"Скорейшего выздоровления, Аллочка!", "Поправляйтесь скорее!", "Переживаем за вас. Выздоравливайте, наша красотка!", "Здоровья!" – написали поклонники артистки в комментариях.
Алла Довлатова – российская актриса, теле- и радиоведущая.
Ранее Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком. Он сообщил, что потерял 20 килограммов за время болезни.
На-на - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:37Шоубиз
Участники группы "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова
 
ШоубизАлла ДовлатоваЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала