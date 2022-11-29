https://ria.ru/20221129/dovlatova-1835105622.html
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 29.11.2022
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T19:02
2022-11-29T19:02
2022-11-29T19:02
шоубиз
алла довлатова
здоровье
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети. На видео видно, что ведущая лежит под капельницей. Кроме того, она поделилась подробностями своего лечения. Пользователи Сети поддержали знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.Алла Довлатова – российская актриса, теле- и радиоведущая. Ранее Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком. Он сообщил, что потерял 20 килограммов за время болезни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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алла довлатова, здоровье
Шоубиз, Алла Довлатова, Здоровье
"Лечусь пятый день": Довлатова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Довлатова пожаловалась на вирус и показала кадры с капельницей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Алла Довлатова пожаловалась на здоровье и показала кадры из поликлиники. Артистка выложила обращение к поклонникам в своей соцсети.
На видео видно, что ведущая лежит под капельницей.
"Заболела. Лечусь уже пятый день. Не грипп, не ковид, но вирус очень противный", – призналась актриса.
Кроме того, она поделилась подробностями своего лечения.
"Пришла в поликлинику к врачу. Дома пью лекарства и какао. Лечусь всеми средствами, в том числе капельницами. Сегодня витамин С", – рассказала Довлатова.
Пользователи Сети поддержали знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.
"Скорейшего выздоровления, Аллочка!", "Поправляйтесь скорее!", "Переживаем за вас. Выздоравливайте, наша красотка!", "Здоровья!" – написали поклонники артистки в комментариях.
Алла Довлатова – российская актриса, теле- и радиоведущая.
Ранее Александр Пономаренко впервые рассказал
о борьбе с раком. Он сообщил, что потерял 20 килограммов за время болезни.