https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847073277.html

Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов

Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов - РИА Новости, 24.01.2023

Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:22

2023-01-24T14:22

2023-01-24T14:25

политика

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россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.Поправка накануне была одобрена профильным комитетом палаты по конституционному законодательству. Авторами поправок выступили глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Согласно тексту поправки, в сетях не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а "только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", отмечал глава конституционного комитета Думы Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта с соответствующей поправкой в третьем чтении новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html

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Кирилл Волков

политика, госдума рф, совет федерации рф, павел крашенинников, андрей клишас, россия