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Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов - РИА Новости, 24.01.2023
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Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов - РИА Новости, 24.01.2023
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:22
2023-01-24T14:25
политика
госдума рф
совет федерации рф
павел крашенинников
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.Поправка накануне была одобрена профильным комитетом палаты по конституционному законодательству. Авторами поправок выступили глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Согласно тексту поправки, в сетях не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а "только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", отмечал глава конституционного комитета Думы Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта с соответствующей поправкой в третьем чтении новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
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политика, госдума рф, совет федерации рф, павел крашенинников, андрей клишас, россия
Политика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Россия
14:22 24.01.2023 (обновлено: 14:25 24.01.2023)
 
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов

Госдума одобрила законопроект с поправкой о публикации обезличенных деклараций депутатов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Поправка накануне была одобрена профильным комитетом палаты по конституционному законодательству. Авторами поправок выступили глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Согласно тексту поправки, в сетях не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а "только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", отмечал глава конституционного комитета Думы Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта с соответствующей поправкой в третьем чтении новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:02
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями
 
ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковАндрей КлишасРоссия
 
 
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