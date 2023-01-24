https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847073277.html
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов - РИА Новости, 24.01.2023
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:22
2023-01-24T14:22
2023-01-24T14:25
политика
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павел крашенинников
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россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.Поправка накануне была одобрена профильным комитетом палаты по конституционному законодательству. Авторами поправок выступили глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас и председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Согласно тексту поправки, в сетях не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а "только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", отмечал глава конституционного комитета Думы Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта с соответствующей поправкой в третьем чтении новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, совет федерации рф, павел крашенинников, андрей клишас, россия
Политика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Россия
14:22 24.01.2023 (обновлено: 14:25 24.01.2023)
Госдума одобрила поправку о публикации обезличенных деклараций депутатов
Госдума одобрила законопроект с поправкой о публикации обезличенных деклараций депутатов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Поправка накануне была одобрена профильным комитетом палаты по конституционному законодательству. Авторами поправок выступили глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
и председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
Согласно тексту поправки, в сетях не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной по доходам и расходам информации, а "только обобщенная, статистическая, информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции", отмечал глава конституционного комитета Думы Павел Крашенинников. В случае принятия законопроекта с соответствующей поправкой в третьем чтении новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".