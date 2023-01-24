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Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями - РИА Новости, 24.01.2023
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Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями - РИА Новости, 24.01.2023
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями
Специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:02
2023-01-24T13:13
политика
владимир путин
андрей клишас
россия
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Давайте дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники", - сказал Песков, отвечая на вопрос подпишет ли такой законопроект Владимир Путин. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен не ранее 1 февраля. Законопроект предлагает не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, будет лишь обобщенная информация - сколько деклараций подано. Норма может заработать с марта.
https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html
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политика, владимир путин, андрей клишас, россия, совет федерации рф, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков
13:02 24.01.2023 (обновлено: 13:13 24.01.2023)
 
Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями

Песков: спецоперация вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Давайте дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники", - сказал Песков, отвечая на вопрос подпишет ли такой законопроект Владимир Путин.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен не ранее 1 февраля. Законопроект предлагает не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, будет лишь обобщенная информация - сколько деклараций подано. Норма может заработать с марта.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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ПолитикаВладимир ПутинАндрей КлишасРоссияСовет Федерации РФДмитрий Песков
 
 
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