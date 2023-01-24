https://ria.ru/20230124/deklaratsii-1847049777.html

Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями

Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями - РИА Новости, 24.01.2023

Песков рассказал о новом порядке публикаций деклараций парламентариями

Специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:02

2023-01-24T13:02

2023-01-24T13:13

политика

владимир путин

андрей клишас

россия

совет федерации рф

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Давайте дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде. Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система. Антикоррупционный орган продолжает свою работу, продолжает проверять данные, которые подают, в том числе и чиновники", - сказал Песков, отвечая на вопрос подпишет ли такой законопроект Владимир Путин. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ранее заявил, что закон о новом порядке публикации деклараций будет рассмотрен не ранее 1 февраля. Законопроект предлагает не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, будет лишь обобщенная информация - сколько деклараций подано. Норма может заработать с марта.

https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, андрей клишас, россия, совет федерации рф, дмитрий песков