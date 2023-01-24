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Сенатор заявил, что публикации деклараций парламентариев отменили на время - РИА Новости, 24.01.2023
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Сенатор заявил, что публикации деклараций парламентариев отменили на время
Сенатор заявил, что публикации деклараций парламентариев отменили на время - РИА Новости, 24.01.2023
Сенатор заявил, что публикации деклараций парламентариев отменили на время
Публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали " руки наших врагов", законодатели по-прежнему должны... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:16
2023-01-24T12:16
россия
совет федерации рф
госдума рф
александр башкин
политика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали " руки наших врагов", законодатели по-прежнему должны представлять компетентным органам необходимую информацию, сказал РИА Новости во вторник член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в законопроект о публичной власти, по которой предлагается не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, будет лишь обобщенная информация - сколько деклараций подано. В случае принятия, эта норма заработает с марта текущего года. "Подача деклараций, чтобы их видели компетентные органы, которые занимаются оценкой деятельности, в том числе финансовой - она сохранится. Речь идет об опубличивании (деклараций), поскольку эта публикация становится достоянием не только граждан РФ, но и всего мира, в том числе попадает в руки тех, кто реально занимает враждебную позицию (против России), вводит санкции, объявляет (парламентариев) в розыск", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что оппоненты России обвиняют наших граждан, в том числе депутатов и сенаторов, в совершении, по их мнению, уголовных преступлений, что само по себе является нарушением российского законодательства. "Поэтому, я так понимаю, на этот период, наверное, было принято (соответствующее) решение - поменьше информировать наших недругов", - подчеркнул он. Сенатор добавил, что законодателям всегда нужно было заполнять декларации, однако по закону это не всегда они были размещены публично. "На мой взгляд, я бы их и сейчас продолжал публиковать, я для себя никаких проблем не вижу", - сказал Башкин. Сенатор отметил: "Уверен, что это временная мера, которая не имеет никакого отношения к нашей политике информирования граждан РФ". По его словам, мы вынужденно закрыли информацию по таможенной статистике, отчеты о валютно-финансовых операциях. Это было сделано для того, чтобы чрезмерно не информировать наших врагов, которые любую информацию пытаются использовать против России, сказал политик. Говоря о своей позиции по предложенным поправкам в законодательство, сенатор отметил, что сначала нужно ознакомиться с документом.
https://ria.ru/20230123/deklaratsii-1846849413.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, александр башкин, политика
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Александр Башкин, Политика
12:16 24.01.2023
 
Сенатор заявил, что публикации деклараций парламентариев отменили на время

Сенатор: публикации деклараций парламентариев отменены временно, чтобы не попали врагам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Публикации деклараций о доходах и расходах парламентариев отменены временно, чтобы данные не попадали " руки наших врагов", законодатели по-прежнему должны представлять компетентным органам необходимую информацию, сказал РИА Новости во вторник член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в законопроект о публичной власти, по которой предлагается не публиковать в сети личные декларации депутатов и сенаторов, будет лишь обобщенная информация - сколько деклараций подано. В случае принятия, эта норма заработает с марта текущего года.
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"Подача деклараций, чтобы их видели компетентные органы, которые занимаются оценкой деятельности, в том числе финансовой - она сохранится. Речь идет об опубличивании (деклараций), поскольку эта публикация становится достоянием не только граждан РФ, но и всего мира, в том числе попадает в руки тех, кто реально занимает враждебную позицию (против России), вводит санкции, объявляет (парламентариев) в розыск", - сказал Башкин.
Он подчеркнул, что оппоненты России обвиняют наших граждан, в том числе депутатов и сенаторов, в совершении, по их мнению, уголовных преступлений, что само по себе является нарушением российского законодательства. "Поэтому, я так понимаю, на этот период, наверное, было принято (соответствующее) решение - поменьше информировать наших недругов", - подчеркнул он.
Сенатор добавил, что законодателям всегда нужно было заполнять декларации, однако по закону это не всегда они были размещены публично. "На мой взгляд, я бы их и сейчас продолжал публиковать, я для себя никаких проблем не вижу", - сказал Башкин.
Сенатор отметил: "Уверен, что это временная мера, которая не имеет никакого отношения к нашей политике информирования граждан РФ".
По его словам, мы вынужденно закрыли информацию по таможенной статистике, отчеты о валютно-финансовых операциях. Это было сделано для того, чтобы чрезмерно не информировать наших врагов, которые любую информацию пытаются использовать против России, сказал политик.
Говоря о своей позиции по предложенным поправкам в законодательство, сенатор отметил, что сначала нужно ознакомиться с документом.
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