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Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи
Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи - РИА Новости, 24.01.2023
Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи
Символические стрелки часов Судного дня максимально приблизились к ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:53
2023-01-24T18:53
2023-01-24T21:23
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Символические стрелки часов Судного дня максимально приблизились к ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.В организации приняли это решение в основном из-за возрастающей опасности конфликта на Украине, который увеличил риск применения ядерного оружия.Подчеркивается, что сейчас отсутствует путь, который бы установил такой мир, который бы препятствовал столкновениям в будущем. США должны оставить открытой дверь для взаимодействия с Москвой, которое позволит снизить риски, например, посредством контактов между военными двух стран, отметили авторы инициативы.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до ядерной полуночи, символизирует напряженность обстановки в мире. Сама полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.В 2018-м и 2019-м часы Судного дня находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году после испытаний водородных бомб в Соединенных Штатах и Советском Союзе.В 2020-м стрелки часов перевели вперед на 20 секунд, после чего они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. Они оставались на этой отметке в 2021-м и 2022-м.Самым спокойным временем стал 1991 год — стрелки отошли от ядерной полуночи на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Это соглашение были призвано снизить число резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении двух государств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ссср
18:53 24.01.2023 (обновлено: 21:23 24.01.2023)
Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи
Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд ближе к ядерной полуночи
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Символические стрелки часов Судного дня максимально приблизились к ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.
"Мы переводим часы вперед к ядерной полуночи так близко, как они еще не были. Теперь остается 90 секунд до полуночи", — заявила она во время онлайн-церемонии.
В организации приняли это решение в основном из-за возрастающей опасности конфликта на Украине
, который увеличил риск применения ядерного оружия.
Подчеркивается, что сейчас отсутствует путь, который бы установил такой мир, который бы препятствовал столкновениям в будущем. США
должны оставить открытой дверь для взаимодействия с Москвой
, которое позволит снизить риски, например, посредством контактов между военными двух стран, отметили авторы инициативы.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до ядерной полуночи, символизирует напряженность обстановки в мире. Сама полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
В 2018-м и 2019-м часы Судного дня находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году после испытаний водородных бомб в Соединенных Штатах и Советском Союзе.
В 2020-м стрелки часов перевели вперед на 20 секунд, после чего они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. Они оставались на этой отметке в 2021-м и 2022-м.
Самым спокойным временем стал 1991 год — стрелки отошли от ядерной полуночи на 17 минут. Тогда СССР
и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Это соглашение были призвано снизить число резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении двух государств.