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Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи - РИА Новости, 24.01.2023

Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

Символические стрелки часов Судного дня максимально приблизились к ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:53

2023-01-24T18:53

2023-01-24T21:23

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Символические стрелки часов Судного дня максимально приблизились к ядерной полуночи, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.В организации приняли это решение в основном из-за возрастающей опасности конфликта на Украине, который увеличил риск применения ядерного оружия.Подчеркивается, что сейчас отсутствует путь, который бы установил такой мир, который бы препятствовал столкновениям в будущем. США должны оставить открытой дверь для взаимодействия с Москвой, которое позволит снизить риски, например, посредством контактов между военными двух стран, отметили авторы инициативы.Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до ядерной полуночи, символизирует напряженность обстановки в мире. Сама полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.В 2018-м и 2019-м часы Судного дня находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году после испытаний водородных бомб в Соединенных Штатах и Советском Союзе.В 2020-м стрелки часов перевели вперед на 20 секунд, после чего они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. Они оставались на этой отметке в 2021-м и 2022-м.Самым спокойным временем стал 1991 год — стрелки отошли от ядерной полуночи на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Это соглашение были призвано снизить число резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении двух государств.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, ссср