Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО
Глава МИД России Лавров: БРИКС работает на основе принципа консенсуса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. БРИКС является объединением, которое выстраивается по принципу "ведущий - ведомый", БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но он отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"БРИКС - это объединение нового типа в том смысле, что оно не выстраивается на принципе "ведущий - ведомый". Оно не является структурой, где отдается команда, и все берут "под козырек", как это мы сейчас наблюдаем в НАТО", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
"БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но этот принцип отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе. Если кто-то из членов БРИКС испытывает проблемы с тем или иным предложением, это предложение не принимается, и продолжаются усилия, чтобы найти обоюдоприемлемые взаимовыгодные развязки", - отметил министр.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
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