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Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
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Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО
Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО
БРИКС является объединением, которое выстраивается по принципу "ведущий - ведомый", БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но он отличается от... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:22
2023-01-24T14:22
в мире
сергей лавров
россия
юар
эсватини (свазиленд)
брикс
нато
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. БРИКС является объединением, которое выстраивается по принципу "ведущий - ведомый", БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но он отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран. "БРИКС - это объединение нового типа в том смысле, что оно не выстраивается на принципе "ведущий - ведомый". Оно не является структурой, где отдается команда, и все берут "под козырек", как это мы сейчас наблюдаем в НАТО", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки. "БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но этот принцип отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе. Если кто-то из членов БРИКС испытывает проблемы с тем или иным предложением, это предложение не принимается, и продолжаются усилия, чтобы найти обоюдоприемлемые взаимовыгодные развязки", - отметил министр. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
https://ria.ru/20230118/yuar-1845637818.html
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россия
юар
эсватини (свазиленд)
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в мире, сергей лавров, россия, юар, эсватини (свазиленд), брикс, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, ЮАР, Эсватини (Свазиленд), БРИКС, НАТО
14:22 24.01.2023
 
Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО

Глава МИД России Лавров: БРИКС работает на основе принципа консенсуса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. БРИКС является объединением, которое выстраивается по принципу "ведущий - ведомый", БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но он отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран.
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"БРИКС - это объединение нового типа в том смысле, что оно не выстраивается на принципе "ведущий - ведомый". Оно не является структурой, где отдается команда, и все берут "под козырек", как это мы сейчас наблюдаем в НАТО", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
"БРИКС работает на основе принципа консенсуса, но этот принцип отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе. Если кто-то из членов БРИКС испытывает проблемы с тем или иным предложением, это предложение не принимается, и продолжаются усилия, чтобы найти обоюдоприемлемые взаимовыгодные развязки", - отметил министр.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
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В миреСергей ЛавровРоссияЮАРЭсватини (Свазиленд)БРИКСНАТО
 
 
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