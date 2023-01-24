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Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС - РИА Новости, 24.01.2023
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Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС
Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС - РИА Новости, 24.01.2023
Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС
Бразилия в 2019 году обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, Москва положительно отреагировала на это предложение,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:11
2023-01-24T09:59
в мире
бразилия
россия
москва
брикс
большая двадцатка
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бразилия в 2019 году обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, Москва положительно отреагировала на это предложение, сообщили РИА Новости в МИД. Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы "Россия взяла на себя эти функции в 2024 году, а Бразилия — в 2025-м (вместо 2025 года и 2024 года соответственно)"."Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами", — заключили в МИД. Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 на 2025 год, так как в 2024-м она также председательствует в G20. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хотят присоединиться и другие страны, в их числе — Аргентина и Иран.
https://ria.ru/20230122/briks-1846544584.html
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в мире, бразилия, россия, москва, брикс, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Россия, Москва, БРИКС, Большая двадцатка
06:11 24.01.2023 (обновлено: 09:59 24.01.2023)
 
Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бразилия в 2019 году обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, Москва положительно отреагировала на это предложение, сообщили РИА Новости в МИД.

"В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 году", — указали в министерстве.

Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы "Россия взяла на себя эти функции в 2024 году, а Бразилия — в 2025-м (вместо 2025 года и 2024 года соответственно)".
"Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами", — заключили в МИД.
Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 на 2025 год, так как в 2024-м она также председательствует в G20.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хотят присоединиться и другие страны, в их числе — Аргентина и Иран.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Около 13 стран проявили интерес к БРИКС, заявил посол ЮАР в России
 
В миреБразилияРоссияМоскваБРИКСБольшая двадцатка
 
 
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