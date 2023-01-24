https://ria.ru/20230124/beton-1846972830.html

Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе

Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2023

Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе

Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:19

2023-01-24T08:19

2023-01-24T11:30

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы советников Дмитрий Рогозин. "Есть некоторые вещи, которые тоже, я считаю, полезны. Например, технология гибкого бетона. Мы ее тоже испытали в Донецке", - рассказал Рогозин. "Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым", - уточнил он. Бывший глава "Роскосмоса" пояснил, что ландшафт Донбасса не изобилует лесами с подходящей древесиной для строительства укреплений. "Там в чем проблема - на Донбассе нет леса. Когда мы говорим - блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху для того, чтобы он выдержал обстрел, - это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять", - отметил он. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/robot-1846984996.html

https://ria.ru/20230124/rogozin-1846970094.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Рогозин об использовании гибкого бетона в Донбассе Гибкий бетон использовали в Донбассе для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил РИА Новости Рогозин. По его словам, основная проблема там - не хватает бревен, чтобы сделать блиндаж в три наката. 2023-01-24T08:19 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика