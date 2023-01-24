Рейтинг@Mail.ru
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/beton-1846972830.html
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2023
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе
Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:19
2023-01-24T11:30
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846988189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3df07818bcb8535269de91488b9779c8.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы советников Дмитрий Рогозин. "Есть некоторые вещи, которые тоже, я считаю, полезны. Например, технология гибкого бетона. Мы ее тоже испытали в Донецке", - рассказал Рогозин. "Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым", - уточнил он. Бывший глава "Роскосмоса" пояснил, что ландшафт Донбасса не изобилует лесами с подходящей древесиной для строительства укреплений. "Там в чем проблема - на Донбассе нет леса. Когда мы говорим - блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху для того, чтобы он выдержал обстрел, - это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять", - отметил он. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/robot-1846984996.html
https://ria.ru/20230124/rogozin-1846970094.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рогозин об использовании гибкого бетона в Донбассе
Гибкий бетон использовали в Донбассе для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил РИА Новости Рогозин. По его словам, основная проблема там - не хватает бревен, чтобы сделать блиндаж в три наката.
2023-01-24T08:19
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846988189_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_680cb29ba056a2d36c8a199261f38285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
08:19 24.01.2023 (обновлено: 11:30 24.01.2023)
 
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе

Рогозин: гибкий бетон опробовали для возведения блиндажей в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы советников Дмитрий Рогозин.
"Есть некоторые вещи, которые тоже, я считаю, полезны. Например, технология гибкого бетона. Мы ее тоже испытали в Донецке", - рассказал Рогозин.
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:38В России
Рогозин: в зоне СВО испытают две версии робота "Маркер"
"Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым", - уточнил он.
Бывший глава "Роскосмоса" пояснил, что ландшафт Донбасса не изобилует лесами с подходящей древесиной для строительства укреплений. "Там в чем проблема - на Донбассе нет леса. Когда мы говорим - блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху для того, чтобы он выдержал обстрел, - это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять", - отметил он.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
Рогозин об умном прицеле для минометов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
07:39Специальная военная операция на Украине
Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала