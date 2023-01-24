https://ria.ru/20230124/beton-1846972830.html
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2023
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе
Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:19
2023-01-24T08:19
2023-01-24T11:30
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы советников Дмитрий Рогозин. "Есть некоторые вещи, которые тоже, я считаю, полезны. Например, технология гибкого бетона. Мы ее тоже испытали в Донецке", - рассказал Рогозин. "Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым", - уточнил он. Бывший глава "Роскосмоса" пояснил, что ландшафт Донбасса не изобилует лесами с подходящей древесиной для строительства укреплений. "Там в чем проблема - на Донбассе нет леса. Когда мы говорим - блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху для того, чтобы он выдержал обстрел, - это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять", - отметил он. Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации. В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве. Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина >>
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/robot-1846984996.html
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донбасс
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РИА Новости
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Рогозин об использовании гибкого бетона в Донбассе
Гибкий бетон использовали в Донбассе для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил РИА Новости Рогозин. По его словам, основная проблема там - не хватает бревен, чтобы сделать блиндаж в три наката.
2023-01-24T08:19
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PT0M59S
РИА Новости
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дмитрий рогозин, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
08:19 24.01.2023 (обновлено: 11:30 24.01.2023)
Рогозин рассказал, как гибкий бетон использовали в Донбассе
Рогозин: гибкий бетон опробовали для возведения блиндажей в Донбассе
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Группа военно-технических советников "Царские волки" привезла в Донбасс и протестировала так называемый гибкий бетон для быстрого возведения блиндажей и укреплений, заявил в интервью РИА Новости экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы советников Дмитрий Рогозин.
"Есть некоторые вещи, которые тоже, я считаю, полезны. Например, технология гибкого бетона. Мы ее тоже испытали в Донецке", - рассказал Рогозин.
"Гибкий бетон - это специальная технология, просто намотанные такие рулоны, которые мы туда привезли, они показали свою высокую эффективность. Просто обкладываем блиндаж таким листом бетона, который при соприкосновении с влагой застывает и становится реально твердым", - уточнил он.
Бывший глава "Роскосмоса" пояснил, что ландшафт Донбасса не изобилует лесами с подходящей древесиной для строительства укреплений. "Там в чем проблема - на Донбассе нет леса. Когда мы говорим - блиндаж в три наката, да еще полтора метра земли сверху для того, чтобы он выдержал обстрел, - это хорошо на бумаге, но там просто нет дерева, нет бревен этих, надо их поставлять", - отметил он.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР
и ДНР
. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача - оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
В прошлом году Рогозин провел в ДНР вместе с группой советников порядка трех месяцев, попал под обстрел 21 декабря, был ранен и контужен, сейчас завершает свою реабилитацию в Москве
.