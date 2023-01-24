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Путин наградил Башмета почетной грамотой - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/bashmet-1847141220.html
Путин наградил Башмета почетной грамотой
Путин наградил Башмета почетной грамотой - РИА Новости, 24.01.2023
Путин наградил Башмета почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил музыканта Юрия Башмета почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:01
2023-01-24T17:02
культура
россия
юрий башмет
владимир путин
культура
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил музыканта Юрия Башмета почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Юрия Башмета - художественного руководителя федерального государственного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", - говорится в документе. Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие. Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016). Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014). Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000). Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).
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россия, юрий башмет, владимир путин, культура
Культура, Россия, Юрий Башмет, Владимир Путин, Культура
17:01 24.01.2023 (обновлено: 17:02 24.01.2023)
 
Путин наградил Башмета почетной грамотой

Путин наградил Башмета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил музыканта Юрия Башмета почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Юрия Башмета - художественного руководителя федерального государственного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", - говорится в документе.
Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 14:43Культура
Башмет назвал "отмену" российской культуры на Западе дуростью
Российский альтист и дирижер Юрий Башмет отмечает во вторник 70-летие.
Творчество Юрия Башмета было отмечено многими званиями и наградами. В 1991 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он был удостоен Государственной премии СССР (1986), четырех Государственных премий России за 1993, 1995, 2000 и 2013 годы, Премии правительства РФ в области культуры (2016).
Маэстро награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2002), IV (2013) и II (2020) степеней, орденом Почета (2008), орденом Дружбы (2014). Герой Труда Российской Федерации (2022). Среди его иностранных наград – степени офицера французских орденов "Изящных искусств и словесности" (2000) и Почетного Легиона (2003), степень командора ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).
Башмет является лауреатом премии Award-1993 в номинации "Лучшему музыканту-инструменталисту года". Лауреат премии Sonnings Musikfond (Копенгаген, 1995). Лауреат премии "Грэмми" (вместе с оркестром "Солисты Москвы, 2008).
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 03:03
Биография Юрия Башмета
 
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