https://ria.ru/20230124/aliev-1846957161.html

Алиев рассказал Блинкену о ситуации вокруг Лачинского коридора

Алиев рассказал Блинкену о ситуации вокруг Лачинского коридора - РИА Новости, 24.01.2023

Алиев рассказал Блинкену о ситуации вокруг Лачинского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об отсутствии блокады дороги, связывающей Карабах с РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:36

2023-01-24T01:36

2023-01-24T01:36

в мире

азербайджан

армения

сша

ильхам алиев

энтони блинкен

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

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БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об отсутствии блокады дороги, связывающей Карабах с Арменией, сообщает официальный сайт главы государства. "23 января госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы Алиев заявил, что на дороге Лачин - Ханкенди нет никакой блокады, и подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по этой дороге пропущено около 980 транспортных средств, из них более 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 автомобилей МККК. Также президент отметил, что посредством МККК в Армению доставлены около 90 больных, проживающих в Карабахе и нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Алиев в ходе беседы также повторил прежнюю позицию Баку о том, что эксплуатация месторождений полезных ископаемых в Карабахе должна быть прекращена. "При этом на месторождениях должна быть обеспечена возможность проведения Азербайджаном постоянного мониторинга и инспекций", - сообщает пресс-служба. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230123/usiliya-1846915589.html

https://ria.ru/20230112/karabakh-1844311643.html

азербайджан

армения

сша

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в мире, азербайджан, армения, сша, ильхам алиев, энтони блинкен, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк)