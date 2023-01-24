Алиев рассказал Блинкену о ситуации вокруг Лачинского коридора
Алиев заявил Блинкену об отсутствии блокады дороги, связывающей Карабах с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 24 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об отсутствии блокады дороги, связывающей Карабах с Арменией, сообщает официальный сайт главы государства.
"23 января госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе беседы Алиев заявил, что на дороге Лачин - Ханкенди нет никакой блокады, и подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по этой дороге пропущено около 980 транспортных средств, из них более 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 автомобилей МККК. Также президент отметил, что посредством МККК в Армению доставлены около 90 больных, проживающих в Карабахе и нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Алиев в ходе беседы также повторил прежнюю позицию Баку о том, что эксплуатация месторождений полезных ископаемых в Карабахе должна быть прекращена. "При этом на месторождениях должна быть обеспечена возможность проведения Азербайджаном постоянного мониторинга и инспекций", - сообщает пресс-служба.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.