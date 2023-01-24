14:14 24.01.2023 (обновлено: 14:18 24.01.2023)
Лавров прокомментировал заявления о подрыве Россией интересов ЕС в Африке
Лавров назвал заявления о том, что Россия подрывает интересы ЕС в Африке, голословными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тули Дладла
МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы подрывает интересы ЕС в Африке голословны, это пропаганда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я вынужден был так подробно отреагировать на ваш вопрос потому, что здесь важны детали в которых как известно кроется дьявол и о которых многие просто не знают, поскольку западная пропаганда работает лозунгами : "Россия - агрессор", "Россия подрывает интересы Евросоюза в Африке". Ну и подобные голословные заявления, которые тиражируются сотни тысяч раз в надежде воздействовать на умы слушателей и зрителей" , - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.
В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.
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