https://ria.ru/20230124/afrika-1847070515.html

Лавров прокомментировал заявления о подрыве Россией интересов ЕС в Африке

Лавров прокомментировал заявления о подрыве Россией интересов ЕС в Африке - РИА Новости, 24.01.2023

Лавров прокомментировал заявления о подрыве Россией интересов ЕС в Африке

Заявления о том, что Россия якобы подрывает интересы ЕС в Африке голословны, это пропаганда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:14

2023-01-24T14:14

2023-01-24T14:18

в мире

россия

африка

эсватини (свазиленд)

сергей лавров

евросоюз

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Заявления о том, что Россия якобы подрывает интересы ЕС в Африке голословны, это пропаганда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я вынужден был так подробно отреагировать на ваш вопрос потому, что здесь важны детали в которых как известно кроется дьявол и о которых многие просто не знают, поскольку западная пропаганда работает лозунгами : "Россия - агрессор", "Россия подрывает интересы Евросоюза в Африке". Ну и подобные голословные заявления, которые тиражируются сотни тысяч раз в надежде воздействовать на умы слушателей и зрителей" , - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток.В столице королевства - Мбабане - министр провел переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопас Дламини.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

россия

африка

эсватини (свазиленд)

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, эсватини (свазиленд), сергей лавров, евросоюз