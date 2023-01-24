Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС
Директор МАГАТЭ Гросси утверждает, что эксперты не обнаружили вооружений на украинских АЭС
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их.
"Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным", - сказал Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
По словам Гросси, "уже во второй раз" благодаря работе МАГАТЭ были "отвергнуты обвинения" в нарушениях со стороны украинской стороны в сфере ядерной безопасности, напомнив об отрицательном заключении экспертов МАГАТЭ о возможной подготовке "грязной бомбы" на территории Украины.
Как заявил ранее Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.