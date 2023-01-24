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Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html
Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС
Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС - РИА Новости, 24.01.2023
Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС
Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:53
2023-01-24T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
игорь кириллов
николай патрушев
украина
россия
магатэ
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их. По словам Гросси, "уже во второй раз" благодаря работе МАГАТЭ были "отвергнуты обвинения" в нарушениях со стороны украинской стороны в сфере ядерной безопасности, напомнив об отрицательном заключении экспертов МАГАТЭ о возможной подготовке "грязной бомбы" на территории Украины. Как заявил ранее Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу". Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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в мире, рафаэль гросси, игорь кириллов, николай патрушев, украина, россия, магатэ, европарламент, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Игорь Кириллов, Николай Патрушев, Украина, Россия, МАГАТЭ, Европарламент, Киев
19:53 24.01.2023
 
Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси утверждает, что эксперты не обнаружили вооружений на украинских АЭС

© Фото : ОП ЮУ АЭСЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : ОП ЮУ АЭС
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их.
"Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы... Результат этих инспекций был, разумеется, негативным", - сказал Гросси, выступая во вторник на заседании комитета по иностранным делам Европарламента. Трансляцию заседания ведет сайт ЕП.
По словам Гросси, "уже во второй раз" благодаря работе МАГАТЭ были "отвергнуты обвинения" в нарушениях со стороны украинской стороны в сфере ядерной безопасности, напомнив об отрицательном заключении экспертов МАГАТЭ о возможной подготовке "грязной бомбы" на территории Украины.
Как заявил ранее Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 19:24Специальная военная операция на Украине
Консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжат, заявил Гросси
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиИгорь КирилловНиколай ПатрушевУкраинаРоссияМАГАТЭЕвропарламентКиев
 
 
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