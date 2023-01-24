https://ria.ru/20230124/aes-1847187140.html

Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС

Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС - РИА Новости, 24.01.2023

Гросси утверждает, что МАГАТЭ не нашло вооружений на украинских АЭС

Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:53

2023-01-24T19:53

2023-01-24T19:53

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

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россия

магатэ

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом осмотрели АЭС на предмет наличия вооружений, утверждает, что не обнаружили их. По словам Гросси, "уже во второй раз" благодаря работе МАГАТЭ были "отвергнуты обвинения" в нарушениях со стороны украинской стороны в сфере ядерной безопасности, напомнив об отрицательном заключении экспертов МАГАТЭ о возможной подготовке "грязной бомбы" на территории Украины. Как заявил ранее Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу". Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20230124/zaes-1847182489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, игорь кириллов, николай патрушев, украина, россия, магатэ, европарламент, киев