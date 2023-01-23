21:30 23.01.2023 (обновлено: 00:08 24.01.2023)
Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину
Французы в Twitter посоветовали Зеленскому просить новые ракеты не у Парижа, а у Путина
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия.
В комментариях к посту лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, сравнившего украинского лидера с мафиози, французы упрекнули его в попытке развязать третью мировую войну.
"Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты", — с иронией написал Wiel Luc.
"Он хочет развязать третью мировую войну. Вопрос в том, действительно ли мы этого хотим?" — спросил другой пользователь.
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"Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?" — задался вопросом Bruno Cheyrou.
"Удастся ли Зеленскому перепродать танки Leclerc или Leopard? Увидим ли мы, как они упадут в наших пригородах?" — выдвинул предположение другой комментатор.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
В Москве неоднократно напоминали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.