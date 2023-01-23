https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846934240.html

Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину

Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину - РИА Новости, 24.01.2023

Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину

Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-23T21:30

2023-01-23T21:30

2023-01-24T00:08

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия.В комментариях к посту лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, сравнившего украинского лидера с мафиози, французы упрекнули его в попытке развязать третью мировую войну."Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты", — с иронией написал Wiel Luc."Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue", — добавил Grace."Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?" — задался вопросом Bruno Cheyrou."Удастся ли Зеленскому перепродать танки Leclerc или Leopard? Увидим ли мы, как они упадут в наших пригородах?" — выдвинул предположение другой комментатор.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса. В Москве неоднократно напоминали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.

https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html

https://ria.ru/20230123/putin-1846890555.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846820822.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, twitter, франция, россия, украина, денис шмыгаль, киев