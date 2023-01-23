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Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/zelenskiy-1846934240.html
Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину
Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину - РИА Новости, 24.01.2023
Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину
Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T21:30
2023-01-24T00:08
в мире
владимир зеленский
владимир путин
twitter
франция
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия.В комментариях к посту лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, сравнившего украинского лидера с мафиози, французы упрекнули его в попытке развязать третью мировую войну."Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты", — с иронией написал Wiel Luc."Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue", — добавил Grace."Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?" — задался вопросом Bruno Cheyrou."Удастся ли Зеленскому перепродать танки Leclerc или Leopard? Увидим ли мы, как они упадут в наших пригородах?" — выдвинул предположение другой комментатор.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса. В Москве неоднократно напоминали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.
https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, twitter, франция, россия, украина, денис шмыгаль, киев
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Twitter, Франция, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Киев
21:30 23.01.2023 (обновлено: 00:08 24.01.2023)
 
Французы посоветовали Зеленскому обратиться с его новой просьбой к Путину

Французы в Twitter посоветовали Зеленскому просить новые ракеты не у Парижа, а у Путина

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter из Франции возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ВСУ больше оружия.
В комментариях к посту лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, сравнившего украинского лидера с мафиози, французы упрекнули его в попытке развязать третью мировую войну.
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"Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты", — с иронией написал Wiel Luc.
"Он хочет развязать третью мировую войну. Вопрос в том, действительно ли мы этого хотим?" — спросил другой пользователь.
"Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue", — добавил Grace.
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"Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?" — задался вопросом Bruno Cheyrou.
"Удастся ли Зеленскому перепродать танки Leclerc или Leopard? Увидим ли мы, как они упадут в наших пригородах?" — выдвинул предположение другой комментатор.
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Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи — по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, потому что "у российской армии их тысяча".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
В Москве неоднократно напоминали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинTwitterФранцияРоссияУкраинаДенис ШмыгальКиев
 
 
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