https://ria.ru/20230123/yuar-1846796211.html
Россия и ЮАР разделяют интерес развивать связи в энергетике, заявил Лавров
Россия и ЮАР разделяют интерес развивать связи в энергетике, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2023
Россия и ЮАР разделяют интерес развивать связи в энергетике, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:41
2023-01-23T14:41
2023-01-23T14:41
сергей лавров
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике. "У нас есть обоюдный интерес и двух правительств, и компаний обеих стран в продолжении совместных проектов в сфере природных ресурсов, в сфере энергетики, я уже упоминал планы ЮАР в развитии атомной энергетики, где мы можем быть весьма и весьма полезны на взаимовыгодной основе, это и мирный космос, и инфраструктура, высокие технологии, умные города", - сказал министр в ходе пресс-конференции в ЮАР. Говоря о теме "умных городов", Лавров рассказал, что южноафриканскую сторону интересует российский опыт в этой сфере. "Все это сопряжено с цепочками поставок и с финансовым обслуживанием", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230123/torgovlya-1846780270.html
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сергей лавров, россия, юар
Сергей Лавров, Россия, ЮАР
Россия и ЮАР разделяют интерес развивать связи в энергетике, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Россия и ЮАР разделяют интерес развивать связи в энергетике
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике.
"У нас есть обоюдный интерес и двух правительств, и компаний обеих стран в продолжении совместных проектов в сфере природных ресурсов, в сфере энергетики, я уже упоминал планы ЮАР в развитии атомной энергетики, где мы можем быть весьма и весьма полезны на взаимовыгодной основе, это и мирный космос, и инфраструктура, высокие технологии, умные города", - сказал министр в ходе пресс-конференции в ЮАР.
Говоря о теме "умных городов", Лавров рассказал, что южноафриканскую сторону интересует российский опыт в этой сфере.
"Все это сопряжено с цепочками поставок и с финансовым обслуживанием", - добавил глава МИД РФ.