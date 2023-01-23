https://ria.ru/20230123/vzryvchatka-1846680284.html

В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник

В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник - РИА Новости, 23.01.2023

В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник

Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР тайник украинского... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:07

2023-01-23T07:07

2023-01-23T10:56

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР тайник украинского военнослужащего, в котором оказалось более 300 килограммов взрывчатки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР в населенном пункте Кудряшовка Кременского района (освобожден в период спецоперации. — Прим. ред.) в домостроении выявлен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами", — пояснил источник.В тайнике в числе прочего обнаружили пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства (общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов). Сейчас сотрудники органов безопасности республики проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846654020.html

https://ria.ru/20230123/obstrel-1846675392.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственная работа на месте обнаружения схрона с 300 килограммами взрывчатки в ЛНР Следственная работа на месте обнаружения схрона с 300 килограммами взрывчатки в ЛНР 2023-01-23T07:07 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины