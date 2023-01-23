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В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/vzryvchatka-1846680284.html
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник - РИА Новости, 23.01.2023
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник
Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР тайник украинского... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:07
2023-01-23T10:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР тайник украинского военнослужащего, в котором оказалось более 300 килограммов взрывчатки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР в населенном пункте Кудряшовка Кременского района (освобожден в период спецоперации. — Прим. ред.) в домостроении выявлен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами", — пояснил источник.В тайнике в числе прочего обнаружили пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства (общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов). Сейчас сотрудники органов безопасности республики проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846654020.html
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россия
луганская народная республика
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Следственная работа на месте обнаружения схрона с 300 килограммами взрывчатки в ЛНР
Следственная работа на месте обнаружения схрона с 300 килограммами взрывчатки в ЛНР
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происшествия, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
07:07 23.01.2023 (обновлено: 10:56 23.01.2023)
 
В ЛНР обнаружили тайник с 300 килограммами взрывчатки, сообщил источник

Более 300 килограммов взрывчатки выявили в тайнике украинского военнослужащего в ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили на освобожденной в период спецоперации территории ЛНР тайник украинского военнослужащего, в котором оказалось более 300 килограммов взрывчатки, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР в населенном пункте Кудряшовка Кременского района (освобожден в период спецоперации. — Прим. ред.) в домостроении выявлен схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами", — пояснил источник.
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В тайнике в числе прочего обнаружили пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства (общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов).

"В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка", — добавил источник.

Сейчас сотрудники органов безопасности республики проводят дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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