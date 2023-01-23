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Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным - РИА Новости, 24.01.2023
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим, следует из приказа на портале правовой информации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T21:19
2023-01-24T00:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим, следует из приказа на портале правовой информации."Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы", — говорится в документе.Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. Если военный заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течение этого месяца.В документе также отмечается, что военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.С 21 сентября 2022 года заместители министра обороны, главнокомандующие различными видами войск, командующие военными округами, Северным флотом, руководители центральных органов военного управления и другие руководители получили приказ обеспечить ежемесячную социальную выплату мобилизованным военнослужащим. Кроме того, в ноябре прошлого года представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко заявил, что военные, проходящие срочную службу и заключившие контракт сроком на год и более, а также граждане, призванные в рамках мобилизации, также заключившие контракт на год и более, получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей — эта сумма выплачивается после заключения контракта. В оборонном ведомстве также сообщали, что военные будут получать денежное довольствие с надбавками, "как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач". С 21 сентября 2022 года в России был объявлен призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Министерстве обороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846751742.html
https://ria.ru/20230116/stazh-1845096458.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
21:19 23.01.2023 (обновлено: 00:00 24.01.2023)
 
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Глава Минобороны Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим, следует из приказа на портале правовой информации.
"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы", — говорится в документе.
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Согласно приказу, мобилизованные граждане получают ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. Если военный заключил контракт, выплата производится до дня его вступления в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в течение этого месяца.
В документе также отмечается, что военнослужащий получает ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием за текущий месяц.
С 21 сентября 2022 года заместители министра обороны, главнокомандующие различными видами войск, командующие военными округами, Северным флотом, руководители центральных органов военного управления и другие руководители получили приказ обеспечить ежемесячную социальную выплату мобилизованным военнослужащим.
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Кроме того, в ноябре прошлого года представитель финансового блока Минобороны Сергей Микищенко заявил, что военные, проходящие срочную службу и заключившие контракт сроком на год и более, а также граждане, призванные в рамках мобилизации, также заключившие контракт на год и более, получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей — эта сумма выплачивается после заключения контракта.
В оборонном ведомстве также сообщали, что военные будут получать денежное довольствие с надбавками, "как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач".
С 21 сентября 2022 года в России был объявлен призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Министерстве обороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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