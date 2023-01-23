https://ria.ru/20230123/vypechka-1846676398.html

Диетолог дала совет по употреблению выпечки

Диетолог дала совет по употреблению выпечки - РИА Новости, 23.01.2023

Диетолог дала совет по употреблению выпечки

Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:54

2023-01-23T04:54

2023-01-23T04:54

общество

антонина стародубова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова во Всемирный день пирога. "Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания неизбежно приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Конечно, сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно. Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно", - рассказала Стародубова. Она отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте – сдобное, в которое к тому же добавляется довольно значительное количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста из муки, воды, дрожжей, небольшого количества растительного масла и сахара, соли, а также несладкого бисквитного теста, например, на кефире или другом кисломолочном продукте, а также из муки, яиц, пекарского порошка, соли. А замена рафинированной муки на цельнозерновую обогатит состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами. Диетолог добавила, что начинку для пирогов с фруктами и ягодами лучше приготовить из свежих или замороженных ягод и фруктов с минимальным количеством сахара. При приготовлении начинки и пирожков следует избегать обжаривания, и отдавать предпочтение печёным. Собеседница агентства добавила, что людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, по вопросам употребления в пищу различных видов выпечки необходимо проконсультироваться с врачом, а также регулярно проходить диспансеризацию для своевременного выявления и лечения заболеваний. При аллергических реакциях на пищевые продукты, а также при непереносимости отдельных продуктов или пищевых веществ, их следует исключать из рациона питания.

https://ria.ru/20230123/mandariny-1846523585.html

https://ria.ru/20230122/popkorn-1846541980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова