https://ria.ru/20230123/vypechka-1846676398.html
Диетолог дала совет по употреблению выпечки
Диетолог дала совет по употреблению выпечки - РИА Новости, 23.01.2023
Диетолог дала совет по употреблению выпечки
Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:54
2023-01-23T04:54
2023-01-23T04:54
общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова во Всемирный день пирога. "Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания неизбежно приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Конечно, сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно. Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно", - рассказала Стародубова. Она отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте – сдобное, в которое к тому же добавляется довольно значительное количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста из муки, воды, дрожжей, небольшого количества растительного масла и сахара, соли, а также несладкого бисквитного теста, например, на кефире или другом кисломолочном продукте, а также из муки, яиц, пекарского порошка, соли. А замена рафинированной муки на цельнозерновую обогатит состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами. Диетолог добавила, что начинку для пирогов с фруктами и ягодами лучше приготовить из свежих или замороженных ягод и фруктов с минимальным количеством сахара. При приготовлении начинки и пирожков следует избегать обжаривания, и отдавать предпочтение печёным. Собеседница агентства добавила, что людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, по вопросам употребления в пищу различных видов выпечки необходимо проконсультироваться с врачом, а также регулярно проходить диспансеризацию для своевременного выявления и лечения заболеваний. При аллергических реакциях на пищевые продукты, а также при непереносимости отдельных продуктов или пищевых веществ, их следует исключать из рациона питания.
https://ria.ru/20230123/mandariny-1846523585.html
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общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
Диетолог дала совет по употреблению выпечки
Стародубова: даже здоровым людям следует соблюдать меру в употреблении выпечки
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Не стоит употреблять выпечку ежедневно, при разнообразном и сбалансированном рационе изредка можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова во Всемирный день пирога.
"Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания неизбежно приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Конечно, сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно. Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно", - рассказала Стародубова.
Она отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте – сдобное, в которое к тому же добавляется довольно значительное количество сахара. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста из муки, воды, дрожжей, небольшого количества растительного масла и сахара, соли, а также несладкого бисквитного теста, например, на кефире или другом кисломолочном продукте, а также из муки, яиц, пекарского порошка, соли. А замена рафинированной муки на цельнозерновую обогатит состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами.
"Для начинки - принцип тот же, рекомендуется делать выбор в пользу продуктов с низким содержанием сахара, соли и жиров. Это могут быть различные овощи – капуста, тыква, различная зелень, можно использовать бобовые - фасоль, горох, чечевицу. Для мясного пирога лучше выбрать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира - цыпленок, кролик индейка, можно также использовать рыбу. Сырным начинкам с высоким содержанием жиров и соли стоит предпочесть творожные с использованием творога пониженной жирности, а для повышения вкусовых характеристик использовать различные виды зелени и пряных трав", - отметила Стародубова.
Диетолог добавила, что начинку для пирогов с фруктами и ягодами лучше приготовить из свежих или замороженных ягод и фруктов с минимальным количеством сахара. При приготовлении начинки и пирожков следует избегать обжаривания, и отдавать предпочтение печёным.
"Выбирая в магазине или на предприятиях общественного питания выпечку, обращайте внимание на состав ингредиентов и пищевую ценность блюда - калорийность некоторых видов выпечки может быть сопоставима с калорийностью основного приема пищи. Пищевые продукты и блюда, обладающие высокой калорийностью, лучше употреблять в небольшом количестве и в первой половине дня, когда мы наиболее активны", - уточнила она.
Собеседница агентства добавила, что людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, по вопросам употребления в пищу различных видов выпечки необходимо проконсультироваться с врачом, а также регулярно проходить диспансеризацию для своевременного выявления и лечения заболеваний. При аллергических реакциях на пищевые продукты, а также при непереносимости отдельных продуктов или пищевых веществ, их следует исключать из рациона питания.