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В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США - РИА Новости, 23.01.2023
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В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США
В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:38
2023-01-23T15:04
сша
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
джон кирби
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Ссовете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией"."Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или, тем более, для ЧВК "Вагнер", - сказал Песков журналистам.
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сша
россия
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сша, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер", джон кирби, вашингтон (штат), санкции в отношении россии
США, Россия, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Джон Кирби, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России
12:38 23.01.2023 (обновлено: 15:04 23.01.2023)
 
В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США

Песков не счел признание группы "Вагнера" преступной организацией в США значимым событием

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Боец группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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Боец группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Ссовете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией".
"Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или, тем более, для ЧВК "Вагнер", - сказал Песков журналистам.
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СШАРоссияДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"Джон КирбиВашингтон (штат)Санкции в отношении России
 
 
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