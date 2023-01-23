https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html

В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США

В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле ответили на признание группы "Вагнера" террористами в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:38

2023-01-23T12:38

2023-01-23T15:04

сша

россия

дмитрий песков

чвк "вагнер"

джон кирби

вашингтон (штат)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Ссовете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией"."Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или, тем более, для ЧВК "Вагнер", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230121/shevrony-1846498932.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

сша, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер", джон кирби, вашингтон (штат), санкции в отношении россии