Блинкен призвал Алиева удвоить усилия в мирных переговорах с Арменией
Блинкен призвал Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал Азербайджан удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией, сообщили в госдепе.
"Секретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией", - говорится в заявлении.
Кроме того, Блинкен призвал Баку "немедленно" разблокировать Лачинский коридор для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса, а также выразил беспокойство относительно соблюдения прав человека в Азербайджане.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.