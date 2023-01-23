https://ria.ru/20230123/uscherb-1846779834.html

Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине

Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине

Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах, Россия по гражданской... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:04

2023-01-23T14:04

2023-01-23T14:27

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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах, Россия по гражданской инфраструктуре не бьет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сергей лавров, россия, киев