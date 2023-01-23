https://ria.ru/20230123/uscherb-1846779834.html
Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине
Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине
Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах, Россия по гражданской... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:04
2023-01-23T14:04
2023-01-23T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Ущерб гражданской инфраструктуре на Украине связан с преступными действиями Киева, размещающего вооружение и системы ПВО в жилых районах, Россия по гражданской инфраструктуре не бьет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Киев
14:04 23.01.2023 (обновлено: 14:27 23.01.2023)
Лавров обвинил Киев в ущербе гражданской инфраструктуры на Украине
Лавров: ущерб инфраструктуре Украины связан с тем, что Киев ставит оружие в жилых районах