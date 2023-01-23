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В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846880749.html
В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС
В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС
Только в США могли придумать размещать вооружения и боеприпасы на территории украинских АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:39
2023-01-23T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Только в США могли придумать размещать вооружения и боеприпасы на территории украинских АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, Вашингтон мог пойти на это, так как американцы находятся вне зоны поражения в случае ядерной катастрофы и им опасаться нечего.У Киева есть понимание, что Москва не будет стрелять по атомным объектам, поскольку российская сторона уважает принципы ядерной безопасности и соблюдает их, добавил Карчаа.В понедельник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, согласно полученным данным, ВСУ размещают на территориях атомных электростанций западные вооружения. Украинская сторона рассчитывает, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, опасаясь ядерной катастрофы.В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
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в мире, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, сергей нарышкин, владимир зеленский, киев, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Киев, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
17:39 23.01.2023 (обновлено: 19:05 23.01.2023)
 
В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС

Карчаа: только США могли придумать размещать оружие на украинских АЭС, им бояться нечего

© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Только в США могли придумать размещать вооружения и боеприпасы на территории украинских АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, Вашингтон мог пойти на это, так как американцы находятся вне зоны поражения в случае ядерной катастрофы и им опасаться нечего.

"Я просто отказываюсь верить в то, что украинцы, украинский народ, сотрудники атомных станций, руководство этих атомных станций не понимают того, к чему могут привести такие игры. Такие игры могу привести к действительно страшной трагедии. <...> А раз так, то вывод только один: подобного рода планы, решения, они рождаются далеко от территории Украины. Эти планы могут быть рождены только в Соединенных Штатах Америки", — предположил он.

У Киева есть понимание, что Москва не будет стрелять по атомным объектам, поскольку российская сторона уважает принципы ядерной безопасности и соблюдает их, добавил Карчаа.
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В понедельник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, согласно полученным данным, ВСУ размещают на территориях атомных электростанций западные вооружения. Украинская сторона рассчитывает, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, опасаясь ядерной катастрофы.
В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаРоссияСергей НарышкинВладимир ЗеленскийКиевСШАСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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