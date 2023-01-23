https://ria.ru/20230123/ukraina-1846880749.html

В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС

В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС - РИА Новости, 23.01.2023

В "Росатоме" прокомментировали сообщения о боеприпасах на украинских АЭС

Только в США могли придумать размещать вооружения и боеприпасы на территории украинских АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:39

2023-01-23T17:39

2023-01-23T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Только в США могли придумать размещать вооружения и боеприпасы на территории украинских АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, Вашингтон мог пойти на это, так как американцы находятся вне зоны поражения в случае ядерной катастрофы и им опасаться нечего.У Киева есть понимание, что Москва не будет стрелять по атомным объектам, поскольку российская сторона уважает принципы ядерной безопасности и соблюдает их, добавил Карчаа.В понедельник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что, согласно полученным данным, ВСУ размещают на территориях атомных электростанций западные вооружения. Украинская сторона рассчитывает, что российские военные не будут наносить удары по этим арсеналам, опасаясь ядерной катастрофы.В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина никогда не хранила оружие на АЭС. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

https://ria.ru/20230121/zaes-1846449719.html

https://ria.ru/20230121/verbovka-1846417410.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия, сергей нарышкин, владимир зеленский, киев, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины