https://ria.ru/20230123/ukraina-1846878303.html

Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"

Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины" - РИА Новости, 23.01.2023

Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник получил от Верховной рады Украины почетную премию "за заслуги перед украинским народом, продвижение и укрепление... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:32

2023-01-23T17:32

2023-01-23T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник получил от Верховной рады Украины почетную премию "за заслуги перед украинским народом, продвижение и укрепление Украины как демократического и правового государства", говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса. Сообщается, что вручение награды состоялось в штаб-квартире НАТО. Столтенберг на вручении премии в очередной раз обещал продолжить поддержку Киева, а также приветствовал "заявления союзников на встрече контактной группы в Рамштайне о поставках более совершенного тяжелого вооружения". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/mishel-1846098075.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр