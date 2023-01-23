https://ria.ru/20230123/ukraina-1846878303.html
Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"
Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины" - РИА Новости, 23.01.2023
Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник получил от Верховной рады Украины почетную премию "за заслуги перед украинским народом, продвижение и укрепление... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:32
2023-01-23T17:32
2023-01-23T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
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верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник получил от Верховной рады Украины почетную премию "за заслуги перед украинским народом, продвижение и укрепление Украины как демократического и правового государства", говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса. Сообщается, что вручение награды состоялось в штаб-квартире НАТО. Столтенберг на вручении премии в очередной раз обещал продолжить поддержку Киева, а также приветствовал "заявления союзников на встрече контактной группы в Рамштайне о поставках более совершенного тяжелого вооружения". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/mishel-1846098075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
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Генсеку НАТО вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"
Генсеку НАТО Столтенбергу вручили почетную премию "за заслуги перед народом Украины"