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Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине
Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине
Пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:31
2023-01-23T16:01
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете NLAW во время визита на Украину.Накануне политик прибыл в Киев. О деталях поездки, в частности про инцидент со шведско-британским оружием, писали британские издания. Во время "экскурсии" по городам Киевской области Джонсону предложили оставить свои инициалы на ракете, которую ранее передали украинской армии. Экс-премьер согласился и сделал это под прицелом фотокамер."Отвратительное поведение. Все, что делает Джонсон, он совершает только ради собственной выгоды", — возмутился пользователь с ником Andy2073."Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо", — поддержал z1."А в чем цель этого визита? В качестве кого вы там были? Сдается, Зеленский видит Джонсона чаще, чем его избиратели", — поделился мнением другой участник дискуссии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, сша, нато
В мире, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, США, НАТО
15:31 23.01.2023 (обновлено: 16:01 23.01.2023)
 
Британцев ужаснула выходка Джонсона с ракетой на Украине

Пользователи Twitter осудили решение Бориса Джонсона оставить свое имя на ракете ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон во время визита в Киев
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон во время визита в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он написал свое имя на противотанковой управляемой ракете NLAW во время визита на Украину.
Накануне политик прибыл в Киев. О деталях поездки, в частности про инцидент со шведско-британским оружием, писали британские издания.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
Во время "экскурсии" по городам Киевской области Джонсону предложили оставить свои инициалы на ракете, которую ранее передали украинской армии. Экс-премьер согласился и сделал это под прицелом фотокамер.
"Отвратительное поведение. Все, что делает Джонсон, он совершает только ради собственной выгоды", — возмутился пользователь с ником Andy2073.
"Зачем он написал свое имя на оружии? Для образованного человека он слишком часто поступает глупо", — поддержал z1.
"Позор! Это оружие будет использовано, чтобы убивать", — отметил Boomer1961.
"А в чем цель этого визита? В качестве кого вы там были? Сдается, Зеленский видит Джонсона чаще, чем его избиратели", — поделился мнением другой участник дискуссии.
"Прикрывается чужими страданиями, отвлекая внимание от очередного скандала. С таким другом и враги не нужны", — резюмировал еще один читатель.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Здание Европейского совета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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В миреБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияСШАНАТО
 
 
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