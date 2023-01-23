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Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/ukraina-1846701868.html
Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС - РИА Новости, 23.01.2023
Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Украинские военные размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:51
2023-01-23T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
ровенская аэс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинские военные размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", — приводит его слова пресс-служба СВР.По данным разведки, только за последнюю неделю декабря через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза".Как утверждает Нарышкин, Киев рассчитывает, что российские вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву, пояснил он.По его словам, такой метод часто используют международные террористы. При этом, как утверждается, в заложниках киевского режима сейчас находятся не отдельные мирные граждане, а "десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств".Украинские военные регулярно продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
https://ria.ru/20230120/zona-1846170082.html
https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html
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в мире, ровенская аэс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровенская АЭС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Нарышкин
09:51 23.01.2023 (обновлено: 10:54 23.01.2023)
 
Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС

Глава СВР Нарышкин: ВСУ складируют западное вооружение на территории украинских АЭС

© Фото : @rnppofficial/Telegram Ровенская АЭС, Украина
 Ровенская АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Ровенская АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинские военные размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", — приводит его слова пресс-служба СВР.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 10:35Специальная военная операция на Украине
Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС
По данным разведки, только за последнюю неделю декабря через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза".
Как утверждает Нарышкин, Киев рассчитывает, что российские вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы.
Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву, пояснил он.

"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", — добавил директор службы.

По его словам, такой метод часто используют международные террористы. При этом, как утверждается, в заложниках киевского режима сейчас находятся не отдельные мирные граждане, а "десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств".
Украинские военные регулярно продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРовенская АЭССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей Нарышкин
 
 
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