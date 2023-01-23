https://ria.ru/20230123/ukraina-1846701868.html

Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС

Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС - РИА Новости, 23.01.2023

Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС

Украинские военные размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:51

2023-01-23T09:51

2023-01-23T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

ровенская аэс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770423604_32:0:1948:1078_1920x0_80_0_0_4cf724d1c491981c53348da05157c068.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинские военные размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", — приводит его слова пресс-служба СВР.По данным разведки, только за последнюю неделю декабря через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза".Как утверждает Нарышкин, Киев рассчитывает, что российские вооруженные силы не станут наносить удары по АЭС, опасаясь ядерной катастрофы. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву, пояснил он.По его словам, такой метод часто используют международные террористы. При этом, как утверждается, в заложниках киевского режима сейчас находятся не отдельные мирные граждане, а "десятки и даже сотни тысяч жителей собственной страны и соседних государств".Украинские военные регулярно продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС, которую с марта прошлого года контролируют российские ВС. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Под контролем Киева остаются три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

https://ria.ru/20230120/zona-1846170082.html

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ровенская аэс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей нарышкин