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На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем - РИА Новости, 23.01.2023
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На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем
На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем - РИА Новости, 23.01.2023
На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем
Учителя, наказавшего ремнум двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, уволили с работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:41
2023-01-23T19:41
происшествия
усть-лабинск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, наказавшего ремнум двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, уволили с работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В сети появилось видео, на котором преподаватель и по совместительству завуч у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. Следственный комитет сообщил также, что удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало непослушание детей. "Завуч уволен. Дети (пострадавшие) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи", - рассказали в надзорном ведомстве.
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усть-лабинск
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происшествия, усть-лабинск, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинск, Краснодарский край
19:41 23.01.2023
 
На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем

На Кубани учителя уволили с работы после инцидента с поркой двух школьников ремнем

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудница Центра занятости населения держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница Центра занятости населения держит в руках документы посетителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, наказавшего ремнум двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, уволили с работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
В сети появилось видео, на котором преподаватель и по совместительству завуч у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. Следственный комитет сообщил также, что удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало непослушание детей.
"Завуч уволен. Дети (пострадавшие) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи", - рассказали в надзорном ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 09:16
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
 
ПроисшествияУсть-ЛабинскКраснодарский край
 
 
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