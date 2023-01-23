https://ria.ru/20230123/uchitel-1846916191.html

На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем

На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем - РИА Новости, 23.01.2023

На Кубани уволили учителя после инцидента с поркой школьников ремнем

Учителя, наказавшего ремнум двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, уволили с работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:41

2023-01-23T19:41

2023-01-23T19:41

происшествия

усть-лабинск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, наказавшего ремнум двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, уволили с работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В сети появилось видео, на котором преподаватель и по совместительству завуч у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. Следственный комитет сообщил также, что удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало непослушание детей. "Завуч уволен. Дети (пострадавшие) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи", - рассказали в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html

усть-лабинск

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, усть-лабинск, краснодарский край