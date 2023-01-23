Рейтинг@Mail.ru
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/uchitel-1846861723.html
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников - РИА Новости, 23.01.2023
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников
Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:47
2023-01-23T17:46
происшествия
краснодарский край
усть-лабинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. "В настоящее время его (учителя – ред.) отстранили", - рассказали в надзорном ведомстве.По данным Следственного комитета, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало "непослушание детей", сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По линии ведомства тоже начата проверка.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
краснодарский край
усть-лабинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, усть-лабинск
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинск
16:47 23.01.2023 (обновлено: 17:46 23.01.2023)
 
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников

Учителя на Кубани отстранили от работы после инцидента с поркой школьников ремнем

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования.
"В настоящее время его (учителя – ред.) отстранили", - рассказали в надзорном ведомстве.
По данным Следственного комитета, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало "непослушание детей", сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По линии ведомства тоже начата проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 09:16
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
 
ПроисшествияКраснодарский крайУсть-Лабинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала