https://ria.ru/20230123/uchitel-1846861723.html

На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников

На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников - РИА Новости, 23.01.2023

На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников

Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:47

2023-01-23T16:47

2023-01-23T17:46

происшествия

краснодарский край

усть-лабинск

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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. "В настоящее время его (учителя – ред.) отстранили", - рассказали в надзорном ведомстве.По данным Следственного комитета, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало "непослушание детей", сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По линии ведомства тоже начата проверка.

https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html

краснодарский край

усть-лабинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, краснодарский край, усть-лабинск