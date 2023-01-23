https://ria.ru/20230123/uchitel-1846861723.html
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников - РИА Новости, 23.01.2023
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников
Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:47
2023-01-23T16:47
2023-01-23T17:46
происшествия
краснодарский край
усть-лабинск
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования. "В настоящее время его (учителя – ред.) отстранили", - рассказали в надзорном ведомстве.По данным Следственного комитета, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало "непослушание детей", сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По линии ведомства тоже начата проверка.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, усть-лабинск
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинск
16:47 23.01.2023 (обновлено: 17:46 23.01.2023)
На Кубани учителя отстранили от работы за порку школьников
Учителя на Кубани отстранили от работы после инцидента с поркой школьников ремнем
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Учителя, предположительно, наказавшего ремнем двух школьников перед всем классом в Усть-Лабинске, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
В сети появилось видео, на котором преподаватель у школьной доски бьет ремнем двух учеников – каждый мальчик получил по пять ударов. Прокуратура организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя. По данным полиции, заявителем выступил представитель управления образования.
"В настоящее время его (учителя – ред.) отстранили", - рассказали в надзорном ведомстве.
По данным Следственного комитета, удары ремнем были нанесены ученикам шестого класса, а поводом для применения силы стало "непослушание детей", сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По линии ведомства тоже начата проверка.