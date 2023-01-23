https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846773126.html

Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР

Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР - РИА Новости, 23.01.2023

Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:43

2023-01-23T13:43

2023-01-23T14:04

безопасность

китай

юар

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов."По военно-морским учениям, я думаю, тут даже комментировать нечего. Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Не понимаю, у кого они могут вызвать "смешанную" реакцию", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.При этом Лавров подчеркнул, что учения, наверное, могут вызвать таковую реакцию у американских коллег."Американские коллеги считают, что учения по всему миру могут проводить только они. Сейчас они активно занимаются военно-морскими учениями в рамках индоокеанских стратегий вокруг КНР, в Южно-Китайском море, в Тайванском проливе, и ни у кого это не вызывает никакой смешанной реакции", - подметил дипломат.Министр отметил, что учения РФ-КНР-ЮАР транспарентны. По его словам, Россия вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами представила необходимую информацию, и добавил, что российская сторона "не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации"."Мы - просто за то, чтобы каждая страна имела свои права в международной системе, как это предусмотрено уставом ООН", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846563584.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

китай

юар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, китай, юар, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)