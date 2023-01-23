https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846773126.html
Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР
Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР - РИА Новости, 23.01.2023
Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:43
2023-01-23T13:43
2023-01-23T14:04
безопасность
китай
юар
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов."По военно-морским учениям, я думаю, тут даже комментировать нечего. Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Не понимаю, у кого они могут вызвать "смешанную" реакцию", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.При этом Лавров подчеркнул, что учения, наверное, могут вызвать таковую реакцию у американских коллег."Американские коллеги считают, что учения по всему миру могут проводить только они. Сейчас они активно занимаются военно-морскими учениями в рамках индоокеанских стратегий вокруг КНР, в Южно-Китайском море, в Тайванском проливе, и ни у кого это не вызывает никакой смешанной реакции", - подметил дипломат.Министр отметил, что учения РФ-КНР-ЮАР транспарентны. По его словам, Россия вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами представила необходимую информацию, и добавил, что российская сторона "не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации"."Мы - просто за то, чтобы каждая страна имела свои права в международной системе, как это предусмотрено уставом ООН", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230122/ucheniya-1846563584.html
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, китай, юар, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Безопасность, Китай, ЮАР, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:43 23.01.2023 (обновлено: 14:04 23.01.2023)
Лавров прокомментировал военно-морские учения России с Китаем и ЮАР
Лавров: учения Россия-КНР-ЮАР транспарентны, вся информация по ним была предоставлена
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафрикансками партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
"По военно-морским учениям, я думаю, тут даже комментировать нечего. Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Не понимаю, у кого они могут вызвать "смешанную" реакцию", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.
При этом Лавров подчеркнул, что учения, наверное, могут вызвать таковую реакцию у американских коллег.
"Американские коллеги считают, что учения по всему миру могут проводить только они. Сейчас они активно занимаются военно-морскими учениями в рамках индоокеанских стратегий вокруг КНР, в Южно-Китайском море
, в Тайванском проливе, и ни у кого это не вызывает никакой смешанной реакции", - подметил дипломат.
Министр отметил, что учения РФ-КНР-ЮАР транспарентны. По его словам, Россия вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами представила необходимую информацию, и добавил, что российская сторона "не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации".
"Мы - просто за то, чтобы каждая страна имела свои права в международной системе, как это предусмотрено уставом ООН
", - заключил Лавров.