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Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп - РИА Новости, 23.01.2023
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Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп
Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп
Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:59
2023-01-23T10:59
в мире
азербайджан
баку
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БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в пресс-службе Азербайджанского агентства по безопасности продовольственных продуктов (АПБА). В декабре 2022 года министерство экологии Азербайджана сообщало, что в азербайджанском секторе Каспия были обнаружены 17 мертвых тюленей. Специалисты из АПБА, министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также Института продовольственной безопасности подключились к работе по выявлению причин гибели тюленей. "Мониторинги охватили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов. В ходе мониторинга были взяты образцы патологического материала из останков тюленей. В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы", - говорится в сообщении АПБА. По данным агентства, данный вопрос также обсуждался со специалистами из Республики Дагестан, где ранее погибли 2,5 тысячи тюленей, и они высказали аналогичное мнение. "Исследователи географического факультета МГУ выдвинули аналогичную версию и пришли к выводу об отравлении нерп метаном, вызванным сейсмической активностью", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html
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в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
10:59 23.01.2023
 
Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп

Эксперты: причиной гибели нерп в азербайджанском секторе Каспия стал недостаток кислорода

© Telegram/Минприроды РДНа месте гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане
На месте гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане
© Telegram/Минприроды РД
На месте гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в пресс-службе Азербайджанского агентства по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).
В декабре 2022 года министерство экологии Азербайджана сообщало, что в азербайджанском секторе Каспия были обнаружены 17 мертвых тюленей. Специалисты из АПБА, министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также Института продовольственной безопасности подключились к работе по выявлению причин гибели тюленей.
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"Мониторинги охватили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов. В ходе мониторинга были взяты образцы патологического материала из останков тюленей. В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы", - говорится в сообщении АПБА.
По данным агентства, данный вопрос также обсуждался со специалистами из Республики Дагестан, где ранее погибли 2,5 тысячи тюленей, и они высказали аналогичное мнение.
"Исследователи географического факультета МГУ выдвинули аналогичную версию и пришли к выводу об отравлении нерп метаном, вызванным сейсмической активностью", - отмечается в сообщении.
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