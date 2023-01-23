https://ria.ru/20230123/tyuleni-1846720089.html

Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп

Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп - РИА Новости, 23.01.2023

Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп

Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:59

2023-01-23T10:59

2023-01-23T10:59

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БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в пресс-службе Азербайджанского агентства по безопасности продовольственных продуктов (АПБА). В декабре 2022 года министерство экологии Азербайджана сообщало, что в азербайджанском секторе Каспия были обнаружены 17 мертвых тюленей. Специалисты из АПБА, министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также Института продовольственной безопасности подключились к работе по выявлению причин гибели тюленей. "Мониторинги охватили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов. В ходе мониторинга были взяты образцы патологического материала из останков тюленей. В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы", - говорится в сообщении АПБА. По данным агентства, данный вопрос также обсуждался со специалистами из Республики Дагестан, где ранее погибли 2,5 тысячи тюленей, и они высказали аналогичное мнение. "Исследователи географического факультета МГУ выдвинули аналогичную версию и пришли к выводу об отравлении нерп метаном, вызванным сейсмической активностью", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

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