Эксперты выявили причину массовой гибели каспийских нерп
Эксперты: причиной гибели нерп в азербайджанском секторе Каспия стал недостаток кислорода
© Telegram/Минприроды РДНа месте гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане
© Telegram/Минприроды РД
На месте гибели тюленей на берегу Каспийского моря в Дагестане
БАКУ, 23 янв – РИА Новости. Специалисты выявили причину массовой гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия - ею стала гипоксия (недостаток кислорода), сообщили РИА Новости в пресс-службе Азербайджанского агентства по безопасности продовольственных продуктов (АПБА).
В декабре 2022 года министерство экологии Азербайджана сообщало, что в азербайджанском секторе Каспия были обнаружены 17 мертвых тюленей. Специалисты из АПБА, министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также Института продовольственной безопасности подключились к работе по выявлению причин гибели тюленей.
"Мониторинги охватили прибрежные зоны на территории городов Баку и Сумгайыт, Хызинского, Хачмазского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов. В ходе мониторинга были взяты образцы патологического материала из останков тюленей. В результате проведенных анализов возбудителей инфекционных заболеваний не было выявлено. Было установлено, что природные газы, молекулярная масса которых тяжелее атмосферного воздуха, поднимаясь со дна моря на поверхность воды, приводят к гипоксии, в результате которой гибнут нерпы", - говорится в сообщении АПБА.
По данным агентства, данный вопрос также обсуждался со специалистами из Республики Дагестан, где ранее погибли 2,5 тысячи тюленей, и они высказали аналогичное мнение.
"Исследователи географического факультета МГУ выдвинули аналогичную версию и пришли к выводу об отравлении нерп метаном, вызванным сейсмической активностью", - отмечается в сообщении.