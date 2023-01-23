https://ria.ru/20230123/turizm-1846507649.html
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:25
2023-01-23T13:25
2023-01-23T14:05
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об открытии таких перелетов и в Малайзию. Уже сейчас из России без стыковок можно попасть в 32 государства. Список стран — в инфографике РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, авиасообщение, путешествия, новости - туризм, инфографика, отдых
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13:25 23.01.2023 (обновлено: 14:05 23.01.2023)
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
Опубликован список стран, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом