https://ria.ru/20230123/turizm-1846507649.html

Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом

Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом - РИА Новости, 23.01.2023

Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом

Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:25

2023-01-23T13:25

2023-01-23T14:05

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об открытии таких перелетов и в Малайзию. Уже сейчас из России без стыковок можно попасть в 32 государства. Список стран — в инфографике РИА Новости.

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2023

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

туризм, авиасообщение, путешествия, новости - туризм, инфографика, отдых