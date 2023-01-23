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Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
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Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом - РИА Новости, 23.01.2023
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:25
2023-01-23T14:05
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об открытии таких перелетов и в Малайзию. Уже сейчас из России без стыковок можно попасть в 32 государства. Список стран — в инфографике РИА Новости.
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туризм, авиасообщение, путешествия, новости - туризм, инфографика, отдых
Туризм, Авиасообщение, Путешествия, Новости - Туризм, Отдых, Туризм
13:25 23.01.2023 (обновлено: 14:05 23.01.2023)
 
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом

Опубликован список стран, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Скоро россияне смогут посещать ЮАР, не теряя время на пересадки. Власти республики обсуждают запуск четырех прямых рейсов в неделю. Ведутся переговоры об открытии таких перелетов и в Малайзию. Уже сейчас из России без стыковок можно попасть в 32 государства. Список стран — в инфографике РИА Новости.
Куда можно улететь на отдых из России прямым рейсомКуда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
 
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