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Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур - РИА Новости, 20.01.2023
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур
Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:57
2023-01-20T11:29
туризм
малайзия
куала-лумпур
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир."Мы изо всех сил пытаемся убедить руководство "Аэрофлота" подумать о перевозке в Малайзию. Это зависит от него. Причем обсуждалось это еще с 2019 года, до пандемии", — сказал Мунир.Основной проблемой, из-за которой не открывается прямое авиасообщение, он назвал неуверенность авиаперевозчиков в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места в самолетах."Мы работаем со многими компаниями, они готовы бронировать места, но поскольку "Аэрофлот" до сих пор не рассматривает возможность полетов в Куала-Лумпур... Мы надеемся, что компания все же примет положительное решение", — заключил Мунир.
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малайзия
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малайзия, куала-лумпур, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Малайзия, Куала-Лумпур, Аэрофлот, Новости - Туризм
10:57 20.01.2023 (обновлено: 11:29 20.01.2023)
 
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур

Малайзия пытается убедить "Аэрофлот" открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур

© Depositphotos.com / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Depositphotos.com / Ali Mufti
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир.
"Мы изо всех сил пытаемся убедить руководство "Аэрофлота" подумать о перевозке в Малайзию. Это зависит от него. Причем обсуждалось это еще с 2019 года, до пандемии", — сказал Мунир.
Основной проблемой, из-за которой не открывается прямое авиасообщение, он назвал неуверенность авиаперевозчиков в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места в самолетах.
"Мы работаем со многими компаниями, они готовы бронировать места, но поскольку "Аэрофлот" до сих пор не рассматривает возможность полетов в Куала-Лумпур... Мы надеемся, что компания все же примет положительное решение", — заключил Мунир.
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