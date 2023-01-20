https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html

Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур

Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур - РИА Новости, 20.01.2023

Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур

Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:57

2023-01-20T10:57

2023-01-20T11:29

туризм

малайзия

куала-лумпур

аэрофлот

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739643451_438:807:2644:2048_1920x0_80_0_0_7b8b8e532b19d5183808566d13fba455.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир."Мы изо всех сил пытаемся убедить руководство "Аэрофлота" подумать о перевозке в Малайзию. Это зависит от него. Причем обсуждалось это еще с 2019 года, до пандемии", — сказал Мунир.Основной проблемой, из-за которой не открывается прямое авиасообщение, он назвал неуверенность авиаперевозчиков в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места в самолетах."Мы работаем со многими компаниями, они готовы бронировать места, но поскольку "Аэрофлот" до сих пор не рассматривает возможность полетов в Куала-Лумпур... Мы надеемся, что компания все же примет положительное решение", — заключил Мунир.

https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html

малайзия

куала-лумпур

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

малайзия, куала-лумпур, аэрофлот, новости - туризм