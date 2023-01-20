https://ria.ru/20230120/malayziya-1846195888.html
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур - РИА Новости, 20.01.2023
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур
Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:57
2023-01-20T10:57
2023-01-20T11:29
туризм
малайзия
куала-лумпур
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир."Мы изо всех сил пытаемся убедить руководство "Аэрофлота" подумать о перевозке в Малайзию. Это зависит от него. Причем обсуждалось это еще с 2019 года, до пандемии", — сказал Мунир.Основной проблемой, из-за которой не открывается прямое авиасообщение, он назвал неуверенность авиаперевозчиков в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места в самолетах."Мы работаем со многими компаниями, они готовы бронировать места, но поскольку "Аэрофлот" до сих пор не рассматривает возможность полетов в Куала-Лумпур... Мы надеемся, что компания все же примет положительное решение", — заключил Мунир.
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, куала-лумпур, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Малайзия, Куала-Лумпур, Аэрофлот, Новости - Туризм
10:57 20.01.2023 (обновлено: 11:29 20.01.2023)
Малайзия попросила Россию запустить прямые рейсы в Куала-Лумпур
Малайзия пытается убедить "Аэрофлот" открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Малайзии просят Россию открыть прямые рейсы в Куала-Лумпур, заявил РИА Новости атташе по туризму посольства страны в Москве Джеффри Бин Мунир.
"Мы изо всех сил пытаемся убедить руководство "Аэрофлота
" подумать о перевозке в Малайзию. Это зависит от него. Причем обсуждалось это еще с 2019 года, до пандемии", — сказал Мунир.
Основной проблемой, из-за которой не открывается прямое авиасообщение, он назвал неуверенность авиаперевозчиков в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места в самолетах.
"Мы работаем со многими компаниями, они готовы бронировать места, но поскольку "Аэрофлот" до сих пор не рассматривает возможность полетов в Куала-Лумпур... Мы надеемся, что компания все же примет положительное решение", — заключил Мунир.