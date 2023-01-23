https://ria.ru/20230123/torgovlya-1846780270.html

Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли

Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли - РИА Новости, 23.01.2023

Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:06

2023-01-23T14:06

2023-01-23T16:42

сергей лавров

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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада. "Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег", - сказал он на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР. По словам министра, "все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции".

https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846777719.html

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сергей лавров, юар, россия, в мире