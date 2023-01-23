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Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли - РИА Новости, 23.01.2023
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Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли
Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли - РИА Новости, 23.01.2023
Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:06
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сергей лавров
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада. "Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег", - сказал он на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР. По словам министра, "все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции".
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сергей лавров, юар, россия, в мире
Сергей Лавров, ЮАР, Россия, В мире
14:06 23.01.2023 (обновлено: 16:42 23.01.2023)
 
Россия и ЮАР работают над не зависящими от Запада механизмами торговли

Лавров: Россия и ЮАР работают над механизмами торговли, не зависящими от причуд Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории. 23 января 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории. 23 января 2023 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории. 23 января 2023
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ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада.
"Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег", - сказал он на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР.
По словам министра, "все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи в Претории. 23 января 2023 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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