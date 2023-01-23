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СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении - РИА Новости, 24.01.2023
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СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении
На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T23:43
2023-01-24T00:58
кирилл тимошенко
в мире
владимир зеленский
алексей гончаренко
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении.По информации источников газеты, его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.Также обеседники издания в СНБО и кабмине Украины, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра.
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кирилл тимошенко, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, украина, днепропетровская область, киев
Кирилл Тимошенко, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Украина, Днепропетровская область, Киев
23:43 23.01.2023 (обновлено: 00:58 24.01.2023)
 
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках в стране

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении.
По информации источников газеты, его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Также обеседники издания в СНБО и кабмине Украины, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра.
Берегово, Закарпатье - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:14Специальная военная операция на Украине
Украина проводит в Закарпатье масштабную мобилизацию
 
Кирилл ТимошенкоВ миреВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоУкраинаДнепропетровская областьКиев
 
 
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