https://ria.ru/20230123/timoshenko-1846950805.html

СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении

СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении

На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-23T23:43

2023-01-23T23:43

2023-01-24T00:58

кирилл тимошенко

в мире

владимир зеленский

алексей гончаренко

украина

днепропетровская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении.По информации источников газеты, его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.Также обеседники издания в СНБО и кабмине Украины, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра.

https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html

украина

днепропетровская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кирилл тимошенко, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, украина, днепропетровская область, киев