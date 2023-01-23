https://ria.ru/20230123/timoshenko-1846950805.html
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении
На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T23:43
2023-01-23T23:43
2023-01-24T00:58
кирилл тимошенко
в мире
владимир зеленский
алексей гончаренко
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении.По информации источников газеты, его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.Также обеседники издания в СНБО и кабмине Украины, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что располагает информацией о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, а также одного министра.
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл тимошенко, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, украина, днепропетровская область, киев
Кирилл Тимошенко, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Украина, Днепропетровская область, Киев
23:43 23.01.2023 (обновлено: 00:58 24.01.2023)
СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках в стране