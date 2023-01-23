https://ria.ru/20230123/tatarstan-1846752817.html

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 23.01.2023

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:39

2023-01-23T12:39

2023-01-23T12:39

политика

владимир путин

рустам минниханов

россия

республика татарстан (татарстан)

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона, у президента запланирован также ряд встреч, которые носят служебный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня целый ряд встреч и в первую половину дня, и во вторую. Из них президент пообщается сегодня с руководителем Республики Татарстан. Рустам Минниханов будет на встрече с Путиным, традиционно вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов РФ", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что другие встречи носят служебный рабочий характер, в том числе они будут касаться подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе.

https://ria.ru/20221227/tatarstan-1841702004.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан), дмитрий песков