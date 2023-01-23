Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана Миннихановым
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона, у президента запланирован также ряд встреч, которые носят служебный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня целый ряд встреч и в первую половину дня, и во вторую. Из них президент пообщается сегодня с руководителем Республики Татарстан. Рустам Минниханов будет на встрече с Путиным, традиционно вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов РФ", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что другие встречи носят служебный рабочий характер, в том числе они будут касаться подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе.
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