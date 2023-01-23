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Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 23.01.2023
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Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 23.01.2023
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:39
2023-01-23T12:39
политика
владимир путин
рустам минниханов
россия
республика татарстан (татарстан)
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона, у президента запланирован также ряд встреч, которые носят служебный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня целый ряд встреч и в первую половину дня, и во вторую. Из них президент пообщается сегодня с руководителем Республики Татарстан. Рустам Минниханов будет на встрече с Путиным, традиционно вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов РФ", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что другие встречи носят служебный рабочий характер, в том числе они будут касаться подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе.
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политика, владимир путин, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан), дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Дмитрий Песков
12:39 23.01.2023
 
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Песков анонсировал встречу Путина с главой Татарстана Миннихановым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона, у президента запланирован также ряд встреч, которые носят служебный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня целый ряд встреч и в первую половину дня, и во вторую. Из них президент пообщается сегодня с руководителем Республики Татарстан. Рустам Минниханов будет на встрече с Путиным, традиционно вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов РФ", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что другие встречи носят служебный рабочий характер, в том числе они будут касаться подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе.
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ПолитикаВладимир ПутинРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Дмитрий Песков
 
 
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