https://ria.ru/20230123/tailand-1846745893.html

Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне

Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне - РИА Новости, 23.01.2023

Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне

Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, разгуливающего на свободе на западе страны, сообщает Nation Thailand. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:48

2023-01-23T12:48

2023-01-23T13:08

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, разгуливающего на свободе на западе страны, сообщает Nation Thailand. "Утром взрослый тигр-самец вышел из леса и был замечен туристами у плотины Сринагаринд в районе Тха-Крадан в популярной у путешественников провинции Канчанабури. Власти призывают остерегаться животного", — отмечает издание. По данным газеты, четыре камеры видеонаблюдения зафиксировали кадры, на которых хищник совершал променад вокруг плотины. Директор Сринагаринда, Чарннаронг Чанмонгхол, приказал эвакуировать посетителей с территории объекта до тех пор, пока тигр не будет пойман или не уйдет. Считается, что в Таиланде осталось не более 200 полосатых хищников. В январе 2022 года в Канчанабури были убиты двое из них. Браконьерство обусловлено высоким спросом на части тела животного, используемые в традиционной китайской медицине.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд