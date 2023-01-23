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Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
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Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне
Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне
Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, разгуливающего на свободе на западе страны, сообщает Nation Thailand. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:48
2023-01-23T13:08
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таиланд
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, разгуливающего на свободе на западе страны, сообщает Nation Thailand. "Утром взрослый тигр-самец вышел из леса и был замечен туристами у плотины Сринагаринд в районе Тха-Крадан в популярной у путешественников провинции Канчанабури. Власти призывают остерегаться животного", — отмечает издание. По данным газеты, четыре камеры видеонаблюдения зафиксировали кадры, на которых хищник совершал променад вокруг плотины. Директор Сринагаринда, Чарннаронг Чанмонгхол, приказал эвакуировать посетителей с территории объекта до тех пор, пока тигр не будет пойман или не уйдет. Считается, что в Таиланде осталось не более 200 полосатых хищников. В январе 2022 года в Канчанабури были убиты двое из них. Браконьерство обусловлено высоким спросом на части тела животного, используемые в традиционной китайской медицине.
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туризм, новости - туризм, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд
12:48 23.01.2023 (обновлено: 13:08 23.01.2023)
 
Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в туристической зоне

Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, гуляющего в популярном у туристов месте

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкАмурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Власти Таиланда призвали остерегаться тигра, разгуливающего на свободе на западе страны, сообщает Nation Thailand.
"Утром взрослый тигр-самец вышел из леса и был замечен туристами у плотины Сринагаринд в районе Тха-Крадан в популярной у путешественников провинции Канчанабури. Власти призывают остерегаться животного", — отмечает издание.
По данным газеты, четыре камеры видеонаблюдения зафиксировали кадры, на которых хищник совершал променад вокруг плотины. Директор Сринагаринда, Чарннаронг Чанмонгхол, приказал эвакуировать посетителей с территории объекта до тех пор, пока тигр не будет пойман или не уйдет.
Считается, что в Таиланде осталось не более 200 полосатых хищников. В январе 2022 года в Канчанабури были убиты двое из них. Браконьерство обусловлено высоким спросом на части тела животного, используемые в традиционной китайской медицине.
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