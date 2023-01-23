https://ria.ru/20230123/strelki-1846838771.html

Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой

Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой - РИА Новости, 23.01.2023

Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой

Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:49

2023-01-23T18:49

2023-01-23T18:49

шоубиз

анастасия волочкова

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. По словам врача, который находился в студии, у певицы, вероятно, случился гипертонический криз. Также исполнительница назвала причину, по которой подала на балерину в суд. Ранее Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Она заявила, что позволяла себе большое количество спиртного в "непростые времена".

https://ria.ru/20220822/volochkova-1811361031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости