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Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой - РИА Новости, 23.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230123/strelki-1846838771.html
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой - РИА Новости, 23.01.2023
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:49
2023-01-23T18:49
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. По словам врача, который находился в студии, у певицы, вероятно, случился гипертонический криз. Также исполнительница назвала причину, по которой подала на балерину в суд. Ранее Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Она заявила, что позволяла себе большое количество спиртного в "непростые времена".
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анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу-бизнес, Знаменитости
18:49 23.01.2023
 
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой

Экс-солистка "Стрелок" радистка Кэт пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЕкатерина Любомская
Екатерина Любомская - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году.

"Скандал стоил мне микроинсульта. На заключительное заседание пришла моя оппонентка. Я на протяжении получаса слушала умозаключения обо мне. Она говорила, что я бухаю. Меня перекосило. У меня левая вся часть внешне, наверно, деформировалась, и я не ощущала ее", – пожаловалась артистка в эфире "Ты не поверишь!"

По словам врача, который находился в студии, у певицы, вероятно, случился гипертонический криз.
"У нее, видимо, был гипертонический криз, который привел к нарушению кровообращения. Это серьезно", – высказался специалист.
Также исполнительница назвала причину, по которой подала на балерину в суд.

"Когда она начала в СМИ говорить, что я мошенница, алкоголичка и наркоманка, я пошла в суд. Мы подали иск в марте 2021 года. И с марта по август у нас шли заседания. Она должна мне около 350 тысяч рублей", – поделилась экс-солистка "Стрелок".

Ранее Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Она заявила, что позволяла себе большое количество спиртного в "непростые времена".
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