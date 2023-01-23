https://ria.ru/20230123/strelki-1846838771.html
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой - РИА Новости, 23.01.2023
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:49
2023-01-23T18:49
2023-01-23T18:49
шоубиз
анастасия волочкова
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году. По словам врача, который находился в студии, у певицы, вероятно, случился гипертонический криз. Также исполнительница назвала причину, по которой подала на балерину в суд. Ранее Волочкова призналась в злоупотреблении алкоголем. Она заявила, что позволяла себе большое количество спиртного в "непростые времена".
https://ria.ru/20220822/volochkova-1811361031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу-бизнес, Знаменитости
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
Экс-солистка "Стрелок" радистка Кэт пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-солистка группы "Стрелки" радистка Кэт (Екатерина Любомская) призналась, что пережила микроинсульт на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году.
"Скандал стоил мне микроинсульта. На заключительное заседание пришла моя оппонентка. Я на протяжении получаса слушала умозаключения обо мне. Она говорила, что я бухаю. Меня перекосило. У меня левая вся часть внешне, наверно, деформировалась, и я не ощущала ее", – пожаловалась артистка в эфире "Ты не поверишь!"
По словам врача, который находился в студии, у певицы, вероятно, случился гипертонический криз.
"У нее, видимо, был гипертонический криз, который привел к нарушению кровообращения. Это серьезно", – высказался специалист.
Также исполнительница назвала причину, по которой подала на балерину в суд.
"Когда она начала в СМИ говорить, что я мошенница, алкоголичка и наркоманка, я пошла в суд. Мы подали иск в марте 2021 года. И с марта по август у нас шли заседания. Она должна мне около 350 тысяч рублей", – поделилась экс-солистка "Стрелок".
Ранее Волочкова призналась
в злоупотреблении алкоголем. Она заявила, что позволяла себе большое количество спиртного в "непростые времена".