https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html
Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале
Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале - РИА Новости, 23.01.2023
Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале
Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что фильм его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку", который вошел в программу Encounters Берлинского... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:41
2023-01-23T18:41
2023-01-23T18:41
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что фильм его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку", который вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля, это очень сердечная добрая история и выдающаяся работа. "Выдающаяся работа. Кроме того, она, конечно, снята на чеченском языке — мы ставили такое условие", — сказал Сокуров. Он отметил, что в фильме "великолепно работают все исполнители". При этом в ленте нет ни одного профессионального артиста — снимались только жители чеченского села. Сокуров добавил, что у фильма простой, но очень важный и интересный сюжет – это история небольшой чеченской семьи, которая живет на территории Ингушетии, о ее женской части. Фильм "Птица ищет клетку" – первая полнометражная картина Мусаевой. Изначально премьера могла состояться в Каннах, но оргкомитет кинофестиваля отказался включить ленту. Как отмечала сама Мусаева, картина является обращением к тому, что знакомо ей самой – несвободе, невозможности выбирать дорогу и взгляды. 73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.
https://ria.ru/20230123/festival-1846830588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр сокуров, виталий манский, россия, нальчик, франция, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Александр Сокуров, Виталий Манский, Россия, Нальчик, Франция, Кино и сериалы, Берлинский кинофестиваль
Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале
Сокуров заявил, что счастлив из-за включения работы его ученицы в программу Берлинале
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что фильм его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку", который вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля, это очень сердечная добрая история и выдающаяся работа.
"Я просто счастлив. Прекрасно, что это произошло, и мы очень гордимся Маликой. Она одна из лучших моих учениц в мастерской в Нальчике. Блестящая, абсолютно талантливая, абсолютно самоотверженный человек, великолепно училась – в общем, просто идеальный мастер", — говорит режиссер.
"Выдающаяся работа. Кроме того, она, конечно, снята на чеченском языке — мы ставили такое условие", — сказал Сокуров.
Он отметил, что в фильме "великолепно работают все исполнители". При этом в ленте нет ни одного профессионального артиста — снимались только жители чеченского села.
Сокуров добавил, что у фильма простой, но очень важный и интересный сюжет – это история небольшой чеченской семьи, которая живет на территории Ингушетии, о ее женской части.
Фильм "Птица ищет клетку" – первая полнометражная картина Мусаевой. Изначально премьера могла состояться в Каннах, но оргкомитет кинофестиваля отказался включить ленту. Как отмечала сама Мусаева, картина является обращением к тому, что знакомо ей самой – несвободе, невозможности выбирать дорогу и взгляды.
73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.