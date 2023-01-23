https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html

Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале

Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале - РИА Новости, 23.01.2023

Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале

Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что фильм его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку", который вошел в программу Encounters Берлинского... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:41

2023-01-23T18:41

2023-01-23T18:41

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров рассказал РИА Новости, что фильм его ученицы Малики Мусаевой "Птица ищет клетку", который вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля, это очень сердечная добрая история и выдающаяся работа. "Выдающаяся работа. Кроме того, она, конечно, снята на чеченском языке — мы ставили такое условие", — сказал Сокуров. Он отметил, что в фильме "великолепно работают все исполнители". При этом в ленте нет ни одного профессионального артиста — снимались только жители чеченского села. Сокуров добавил, что у фильма простой, но очень важный и интересный сюжет – это история небольшой чеченской семьи, которая живет на территории Ингушетии, о ее женской части. Фильм "Птица ищет клетку" – первая полнометражная картина Мусаевой. Изначально премьера могла состояться в Каннах, но оргкомитет кинофестиваля отказался включить ленту. Как отмечала сама Мусаева, картина является обращением к тому, что знакомо ей самой – несвободе, невозможности выбирать дорогу и взгляды. 73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.

https://ria.ru/20230123/festival-1846830588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр сокуров, виталий манский, россия, нальчик, франция, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль