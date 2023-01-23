https://ria.ru/20230123/shvetsiya-1846899647.html

Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам

Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023

Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам

Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам, сообщается на страницах соцсетей посольства в РФ. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:48

2023-01-23T18:48

2023-01-23T18:48

туризм

новости - туризм

туризм

визы

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115098/61/1150986190_0:108:2368:1440_1920x0_80_0_0_a2894cdacc874ccedd9498747b05ab7b.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам, сообщается на страницах соцсетей посольства в РФ."Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", — написали дипломаты.С 16 января диппредставительство объявило о невозможности выдавать разрешения на въезд в страну по техническим причинам. Заявителям было предложено следить за сообщениями посольства о возобновлении работы.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, визы, швеция