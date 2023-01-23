https://ria.ru/20230123/shvetsiya-1846899647.html
Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам
Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023
Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам
Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам, сообщается на страницах соцсетей посольства в РФ. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:48
2023-01-23T18:48
2023-01-23T18:48
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам, сообщается на страницах соцсетей посольства в РФ."Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", — написали дипломаты.С 16 января диппредставительство объявило о невозможности выдавать разрешения на въезд в страну по техническим причинам. Заявителям было предложено следить за сообщениями посольства о возобновлении работы.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, визы, швеция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Визы, Швеция
Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам
Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема документов на визы